В наукограде Кольцово под Новосибирском начали строить одну из мощнейших в мире установок класса мегасайенс - Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ).

Концепция и план строительства Центра коллективного пользования "СКИФ" предусматривают, что в нем смогут одновременно работать над проектами до тысячи исследователей. Фото: СО РАН

На его строительство постановлением правительства РФ выделено более 37 миллиардов рублей. Создание источника и первой станции должно быть завершено до конца 2023 года. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2024 год.

СКИФ задуман как Центр коллективного пользования и займет площадь более 30 гектаров. Помимо ускорительного комплекса, он будет включать экспериментальные станции, 30 новых лабораторий мирового уровня, в том числе для исследований в области биотехнологий, вирусологии, химии, физики, медицины и так далее. К концу 2023 года на этой площадке появятся почти 30 новых зданий.

А всего год назад был утвержден генплан размещения ЦКП, подготовленный Центральным проектно-технологическим институтом (ЦПТИ, входит в Топливную компанию "Росатома" ТВЭЛ) совместно с Институтом катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН (заказчик-застройщик).

Директор Института катализа Сибирского отделения РАН академик Валерий Бухтияров объяснил, почему исполнителем проектных работ стал ЦПТИ "Росатома". По его словам, институт имеет соответствующие лицензии и большой опыт проектирования объектов атомной энергии, а синхротронный источник относится к ним же.

По словам главного архитектора Новосибирской области Александра Авсейкова, перед проектировщиками стояла непростая задача - создать целостный стилевой комплекс с единой ландшафтной и дорожно-транспортной сетью, удобными дорожками, смотровой площадкой, теплыми переходами из одного корпуса в другой. Всю территорию центра разделят на четыре зоны: входная, основная, техническая и вспомогательная.

Центр коллективного пользования будет включать сам ускоритель и 30 лабораторий мирового уровня

В марте 2021 года главе правительства Михаилу Мишустину в Новосибирске представили архитектурный облик СКИФа в цифровом формате.

- В такой модели размещены все здания и сооружения комплекса: основное здание-кольцо с ускорителем, здание накопителя размером со стадион, где разместятся пользовательские станции - шесть станций первой очереди. В перспективе их будет 30, - рассказал начальник отдела методологии и сопровождения цифрового проектирования и конструирования Игорь Бунчук.

ЦПТИ не только разработал архитектурный облик СКИФа, но и создал цифровую информационную модель научного центра, куда разместил - пока в виде трехмерных моделей - оборудование синхротрона, а также выполнил расчеты на виброустойчивость и термостабилизацию уникального объекта. Основное оборудование - линейный ускоритель, бустерный синхротрон - изготовят в Институте ядерной физике Сибирского отделения РАН.

А уже в августе, на форуме "Технопром-2021", начали формировать пул пользователей будущей мегаустановки.

- На таком комплексе в течение года могут работать до двух тысяч исследователей, сотни групп, - поделился директор будущего ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев. - И до начала экспериментов нам бы хотелось понимать, какие институты, университеты, промышленные компании готовы проводить здесь свои работы.

Прямая речь

Михаил Тарасов, генеральный директор Центрального проектно-технологического института (ЦПТИ):

- Проект, который с нашим участием реализуется, не имеет аналогов. Поэтому многие вещи, особенно технические решения, принимались в первый раз. И проходило это по такой примерно схеме: разработка - принятие решения - рассмотрение - уточнение - еще раз их утверждение и реализация. К настоящему моменту все технические решения мы положили в проектно-сметную документацию. С положительным документом от заказчика она подана в Главное управление государственной экспертизы, где должны подтвердить, что все решения правильные. Предполагаем, что заключение Главгосэкспертизы России получим в этом году. А до получения разрешения на строительство ряд работ подготовительного периода можно вести согласно правилам.