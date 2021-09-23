В Прииртышье заработает крупная солнечная электростанция

В Русско-Полянском районе Омской области завершается строительство солнечной электростанции. На этой приграничной с Казахстаном территории более трехсот солнечных дней в году, поэтому работа СЭС будет достаточно эффективной.

На строительстве объекта занято более ста человек. На самой станции будет создано двадцать рабочих мест. Фото: Вячеслав Крузман

Объекты "зеленой" энергетики для региона крайне важны. Омск занимает пятую позицию в списке российских городов с самым грязным воздухом. В числе главных загрязнителей - промышленные предприятия, а также ТЭЦ, работающие на угле. Строительство солнечных электростанций - один из способов исправить сложную экологическую ситуацию.

Мощность Русско-Полянской СЭС составит 30 МВт, прогнозная среднегодовая выработка энергии - 35,5 миллиона кВтч. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством три тысячи сельских домов. Однако вырабатываемые киловатт-часы будут поступать в общий котел региональной энергосистемы. Кроме того, работа солнечной станции сократит выбросы СО2 на 12,7 тысячи тонн в год.

Под будущую СЭС отведено шестьдесят гектаров земли. Объем инвестиций в реализацию проекта - 2,8 миллиарда рублей. Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступают структуры Группы компаний "Хевел".

На строительстве объекта занято более ста человек, а на самой станции будет создано двадцать рабочих мест. В ближайшие пятнадцать лет реализация проекта принесет в бюджеты всех уровней около 2,5 миллиарда рублей налогов.

Торжественное открытие объекта запланировано на 10 декабря этого года.

Русско-Полянская СЭС станет третьей в Омской области. Первый объект возобновляемой энергетики в регионе ввели в эксплуатацию в 2019 году в промышленной зоне Омска на территории нефтезавода. Пилотная станция мощностью один мегаватт полностью обеспечивает электроэнергией комплекс административных зданий ОНПЗ, в том числе единый бытовой корпус, рассчитанный на 2,6 тысячи сотрудников.

- Расчетная годовая выработка станции составляет 1,2 миллиона киловатт-часов. Такой объем эквивалентен сжиганию более 1,8 тысячи тонн угля и позволяет избежать более пяти тысяч тонн выбросов CO2 в атмосферу от выработки угольных ТЭЦ, - сообщил директор бизнес-единицы "Инжиниринг и Генерация" ГК "Хевел" Олег Шуткин.

В декабре прошлого года аналогичную станцию ввели в эксплуатацию в Нововаршавском районе. Специалисты уже могут делать выводы.

- Главный плюс - конечно, отсутствие выбросов. К тому же дополнительные генерирующие мощности снижают зависимость от других регионов - Омская область остается энергодефицитной, - пояснил корреспонденту "РГ" региональный министр энергетики и ЖКК Антон Гаак. - Благодаря СЭС снижаются потери, растет эффективность электросетевого хозяйства. Более оптимальной становится загрузка тепловых электростанций, которые летом вынуждены работать вхолостую. Новые источники дают возможность это исправить и, в конечном счете, снизить стоимость электроэнергии для потребителей Омской области.

Тремя СЭС регион не ограничится.

- С окончанием строительства станции в Русской Поляне мы будем иметь 61 "солнечный" мегаватт, что в общем балансе региональной выработки составит 3,8 процента, - отметил Антон Гаак. - Уже подписано соглашение с генеральным подрядчиком о продолжении проекта. С Агентством развития и инвестиций региона согласованы площадки для размещения новых солнечных электростанций примерно на сто мегаватт - в промышленной зоне городка Нефтяников и на территории южных районов Омской области.

Чтобы стимулировать строительство СЭС, областное минэнерго рассматривает дополнительные меры господдержки. В частности, речь идет о снижении налога на имущество для участников проектов возобновляемой энергетики. С соответствующим предложением глава региона обратится к депутатам нового созыва Законодательного собрания Омской области в ближайшее время.

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Чистый воздух" в Омской области разработан комплексный план мероприятий, согласно которому выбросы в атмосферу должны сократить транспорт, ТЭЦ, заводы. Предполагается рекультивация свалок и озеленение. Общий объем пятилетнего финансирования составит 116,1 миллиарда рублей, из которых 109,27 миллиарда - средства предприятий, остальное - федерального и регионального бюджетов.

Согласно нацпроекту, объем вредных выбросов к 2024 году в Омске должен снизиться на двадцать процентов.