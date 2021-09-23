В Сибири экс-директора пансионата осудили за смерть постояльца

Суд вынес приговор бывшему руководителю Бердского пансионата ветеранов труда им. Калинина, которого обвиняли в халатности, приведшей к смерти постояльца. Как сообщили в СК, наказание назначено также медсестре учреждения.

По материалам следствия, директор пансионата не принял необходимых мер для госпитализации 77-летнего мужчины, нуждавшегося в психиатрической помощи. В самом пансионате условий для оказания специализированной помощи такого рода не было, постоялец, проживая там, мог причинить вред кому-либо из окружающих или самому себе. В конце концов так и произошло.

В октябре 2018 года пенсионер выпал из окна второго этажа пансионата, получив при этом различные травмы. Медсестра учреждения вполне могла оказать пострадавшему первую помощь, но она не только проигнорировала эту возможность, но и не сообщила об инциденте ни лечащему врачу пожилого мужчины, ни заведующему отделением. В суде сочли, что тем самым она оставила постояльца в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Впоследствии летом 2019 года пострадавший скончался.

Как уточняют в прокуратуре Новосибирской области, экс-директор пансионата вину признал, а вот медработница свою причастность к трагедии отрицает. Бывшего руководителя учреждения для ветеранов суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно. Подсудимую направили на исправительные работы сроком на 9 месяцев и с удержанием в доход государства 15 процентов ее зарплаты. Однако от наказания женщину освободили, так как на момент вынесения судебного решения срок давности привлечения ее к ответственности истек.