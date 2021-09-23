В Томске подводят первые итоги международного форума молодых ученых U-NOVUS

В Томске завершается форум U-NOVUS, собравший на своих онлайн- и офлайн-площадках более тысячи ученых, бизнесменов и представителей власти. Мероприятие с семилетней историей традиционно становится местом подписания соглашений, являющихся ключевыми не только для студенческого Томска и научно-образовательного комплекса огромной Томской области, но и для регионального и международного сотрудничества.

Эдуард Галажинский: Конечная цель форума и принятых в его рамках договоренностей - привлечение науки к решению самых разных задач, стоящих в концепциях национальных стратегий. Фото: Пресс-служба ТГУ

Новый приоритет

Главные темы форума-2021 - связь науки и промышленности, а также современные подходы к строительству университетских кампусов в России. В числе состоявшихся мероприятий - круглые столы о перспективных технологиях обеспечения безопасности жизнедеятельности, инженерной биологии, глобальных изменениях климата и качества жизни человека и другие. Первые итоги U-NOVUS подвел ректор Томского госуниверситета (ТГУ) и председатель совета Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций Эдуард Галажинский.

По словам Эдуарда Галажинского, U-NOVUS всегда предполагал плотное взаимодействие университетов с их партнерами. В этом году форум совпал с началом значимого для российского высшего образования конкурса "Приоритет 2030".

- Это конкурс программ развития университетов - вузы, в том числе томские, последние год-полтора интенсивно работали над своими программами по отдельности. Мы в Томске также провели несколько стратегических сессий, где обсуждали, как можем усилить друг друга. И, собственно, на U-NOVUS вузы вынесли ключевые проекты и идеи, связанные с ответами на большие вызовы, по программе "Приоритет 2030", - подчернкнул ректор ТГУ.

Инновационный квартал

На форуме были подписаны соглашения и достигнуты договоренности о сотрудничестве, касающиеся части проектов.

Например, принято решение о строительстве студенческого кампуса в рамках проекта "Большой университет", который объединяет томские вузы. О выделении госсредств на строительство в ходе визита в ТГУ заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Территория под кампус - это четыреста гектаров, частные земли. Сейчас обсуждаем необходимость общего мастер-плана и, соответственно, общего представления о том, какого типа строения нужны - массовое дешевое жилье для студентов или элитное, - какое качество жизни. Мы проектируем кампус в логике инновационного квартала. И рассчитываем, что к такой среде потянутся люди, которым это интересно и важно с точки зрения инноваций и технологий. Первая очередь строительства кампуса предполагает места для проживания десяти тысяч студентов. Понятно, что инвестор беспокоится, будут ли это десять тысяч заполнены, ведь нужны огромные деньги на строительство. И речь не просто про общежития, а про целую инфраструктуру - спортивные, функциональные центры, компании, офисы и так далее, - отметил ректор ТГУ.

Климатический проект

Соглашение о проекте создания карбонового полигона, подписанное на U-NOVUS, предполагает организацию специализированной площадки в пойме Оби в Томской области для изучения цикла углерода - одного из главных элементов в составе парниковых газов.

По информации пресс-службы ТГУ, университет реализует этот проект совместно с Институтом мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС), ИОА СО РАН и СибНИИСХиТ. Исследования на базе карбонового полигона позволят проследить процессы эмиссии парниковых газов, оценить их масштабы, роль поймы Оби в регуляции климата и насыщения мирового океана парниковыми газами. Неподалеку от поймы располагается научная станция ТГУ "Кайбасово", обладающая хорошо развитой инфраструктурой, что позволяет проводить исследования круглогодично.

Наряду с созданием карбонового полигона в пойме Оби, ТГУ и ИМКЭС рассматривают возможность организации карбоновой фермы, где будут отрабатывать биотехнологии, нацеленные на активное поглощение углерода с возможностью его последующей переработки в полезные продукты либо утилизации.

Киберзависимость или кибервозможность?

В рамках форума готовится к подписанию соглашение о развитии киберспорта. Сегодня томичи создают консорциум университетов, готовых поддержать данное направление.

- Внимание к этой теме сегодня большое, она нас интересует в трех аспектах, - поясняет Эдуард Галажинский. - Кроме самого киберспорта как такового нам интересно исследование его влияния и влияния компьютерных игр на когнитивные способности человека, его психо-эмоциональное состояние. В мире есть самые разные противоположные мнения - от "это ведет к уходу от реальности" до "это развивает внимание, мышление, скорость реакции". Есть данные, что если по сорок минут в день играть, резко вырастает способность человека держать большее количество объектов во внимании - явное развитие когнитивных способностей. Но это в целом разрозненные данные. Мы хотим иметь свою позицию, поэтому планируем большую исследовательскую программу, о чем и договариваемся с вузами.

ТГУ вместе с партнерами ставит задачу создания и развития игр, которые стимулируют когнитивные и личностные способности человека. Как использовать традиционные геймифицирующие факторы для того, чтобы развить потенциал человека - этот вопрос и предстоит решить ученым.

- Мы провели на U-NOVUS круглый стол, собрали представителей университетов, которым это интересно. И договорились, что будем создавать такую инфраструктуру совместно. У нас есть индустриальный партнер - владелец сети крупных киберарен "Колизеум" Алексей Лаконцев. Будем работать вместе. Может быть, речь вообще пойдет о новых играх или о развитии имеющихся. Ясно, что раз молодежь играет, то наша задача как университета исследовать, что происходит с природой человека, когда он входит в эту реальность, и форматировать ее под развитие личности, - резюмировал ректор Томского госуниверситета.

Он добавил, что конечная цель форума и принятых в его рамках договоренностей - привлечение науки к решению самых разных задач, стоящих в концепциях национальных стратегий.

Справка

U-NOVUS проходит в Томске ежегодно с 2014 года при поддержке администрации региона. На форуме 2018 года было решено сменить формат и вместо традиционных панельных дискуссий, круглых столов и докладов организовать воркшопы, нетворкинг и дизайн-сессии. В 2020-м форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. В 2021 году U-NOVUS открылся 1 июля и завершится 30 сентября.