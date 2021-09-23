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23.09.2021 22:52
Рубрика: Происшествия

МЧС подтвердила гибель альпиниста на Эльбрусе. Еще 15 человек ищут

Текст: Тимофей Борисов

На Эльбрусе в эти минуты спасатели МЧС России проводят поисково-спасательную операцию. Ищут группу альпинистов из 19 человек, от которых вечером в четверг, 23 сентября, с высоты 5400 метров пришел сигнал SOS.

Причина подачи сигнала бедствия - резкое ухудшение погодных условий на склоне. Группа была полностью оформлена и зарегистрирована в МЧС. Поэтому был точно известен и состав группы, ее маршрут и все другие данные.

Спасателям было известно, что у одного человека из группы травма ноги. Тем не менее, обнаружение альпинистов оказалось делом нелегким.

"Поисково-спасательная операция проводится в тяжелейших метеоусловиях. Работы осложняют порывы ветра до 40 м.с., температура -20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более метра. Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы. На данный момент спасателями обнаружены 4 человека, к сожалению, из них 1 без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Таким образом осталось найти еще 15 человек. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

На Эльбрусе спасли гражданина США, подавшего сигнал SOS

В регионах Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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