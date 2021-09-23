На Эльбрусе 19 альпинистов попали в ЧП из-за непогоды, один погиб

На склоне Эльбруса 19 альпинистов оказались в плену у непогоды. Один из них скончался, сообщили "РГ" в управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел на высоте в 5400 метров. Альпинисты запросили помощь у спасателей, так как один из них повредил ногу. На место выдвинулась поисково-спасательная группа в чрезвычайно сложных метеоусловиях - на горе держится температура -20 градусов, а также дует сильный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Видимость в зоне поисков не более 1 метра.

"Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы, - заявили в ведомстве.

Сообщается, что группа зарегистрирована в МЧС. Пока удалось найти только четверых людей, один из них скончался.

В поисково-спасательной операции участвуют 20 человек и 7 единиц техники. Сообщается, что на место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по КБР Михаил Надежин.