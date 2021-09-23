В Чечне после смертельного ДТП с ребенком завели уголовное дело

В Чеченской Республике по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, завели уголовное. Среди жертв аварии был годовалый ребенок, сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Трагедия произошла 21 сентября в Шалинском районе между населенными пунктами Мескер-юрт и Белгатой. Там столкнулись ВАЗ-21112 и "Газель". В результате происшествия четыре пассажира легковушки погибли, водитель с травмами госпитализирован. Обстоятельства ДТП не уточняются, но в СКР заявили, что причиной ЧП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.