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23.09.2021 19:45
Рубрика: Происшествия

Бросившую медвуз вологжанку обязали вернуть стипендию

Текст: Вера Черенева

Вологодский районный суд рассмотрел спор между областным департаментом здравоохранения и девушкой, которая собралась выучиться на педиатра, но в итоге бросила медвуз. По решению суда экс-студентка должна будет выплатить департаменту здравоохранения 114 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В Сыктывкаре выплатили стипендии фиктивным студентам университета

Девушка училась по целевому направлению. На Вологодчине нет своего медвуза, поэтому регион заключает договора с абитуриентами, желающими выучиться на врача в других регионах. В 2018 году областной департамент здравоохранения заключил такой договор с вологжанкой, отправившейся изучать педиатрию в Ивановскую государственную медицинскую академию.

Однако в прошлом году студентка отчислилась по собственному желанию. Если бы она поступила на общих основаниях, а не по целевому набору, то на этом можно было бы поставить точку. Но все два года, что девушка училась, ей начисляли, помимо вузовской, дополнительную стипендию от региона. Всего "набежало" 104 тысячи рублей.

В областном департаменте здравоохранения совсем не обрадовались отчислению девушки и потребовали вернуть стипендию. Несостоявшаяся врач не отреагировала, и на нее подали в суд. Изначально департамент хотел взыскать с нее не только стипендию, но и штраф в двукратном размере от суммы выплат за невыполнение обязательств и еще 50 тысяч неустойки. Такое взыскание предусмотрено для тех, кто отучился по целевому набору, получил диплом, но отказался работать в бюджетно учреждении, хотя это предписано договором.

Но суд, рассматривая дело, пришел к выводу, что девушка не доучилась. Поэтому как таковых невыполненных обязательств у нее перед областным департаментом здравоохранения не возникло. Тем не менее, стипендию девушке велели вернуть, плюс ко всему ей все же начислили штраф в размере 10 тысяч рублей. Таким образом, вологжанке предстоит отдать 114 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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