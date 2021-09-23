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23.09.2021 11:24
Рубрика: Происшествия

Четверо выходцев из Африки обманули футбольный клуб на 800 тысяч евро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники регионального управления полиции и ФСБ задержали четверых мужчин, выходцев из западноафриканских государств. Их подозревают в крупном мошенничестве, а именно в обмане датского футбольного клуба на 800 тысяч евро при трансфере игрока.

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Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчины через свои каналы узнали, что один датский футбольный клуб собирается уступить команде из Италии одного из своих игроков. Сумма отступных составила 800 тысяч евро.

Далее мужчины, использовав поддельный паспорт, открыли в Петербурге банковский счет и передали реквизиты итальянской стороне для оплаты. Футбольный клуб оплатил счет и лишь затем вскрылся обман.

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Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге оперативно установили получателей средств и задержали их. Правда, операция по поимке одного из мужчин едва не окончилась трагедией - подозреваемый пытался спрятаться с внешней стороны балкона многоэтажки в Мурино, где проживал. Мужчина чуть было не сорвался, полицейские поймали его в последний момент и увезли в отдел на допрос.

Сейчас банковский счет арестован, все четверо мужчин находятся под стражей. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

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