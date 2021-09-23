ЦИК: Больше всего обращений по выборам в Госдуму пришло из Петербурга

В ходе выборов в Госдуму больше всего жалоб и обращений поступило из Санкт-Петербурга, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг.

"К нам поступали многочисленные обращения и жалобы от участников избирательного процесса, связанные с проведением выборов. Статистику мы будем давать, но не сегодня. Но я скажу, что больше всего обращений было от Санкт-Петербурга", - сказала она.

Памфилова пояснила, что речь идет о кампании по выборам депутатов Госдумы.

В ходе заседания ЦИК рассмотрел два вопроса, касающиеся выборов в Северной столице, прошедших 17-19 сентября, и указал на ряд серьезных нарушений, которые могли привести к искажению итогов. В частности, главам двух окружных комиссий рекомендовано незамедлительно обратиться в суд по вопросу об отмене результатов голосования в общей сложности на пяти участках. А городскую избирательную комиссию ЦИК призвал отстранить от должности обоих председателей избиркомов, в чьих округах допущены нарушения.

Глава ЦИК Элла Памфилова также сообщила, что направила материалы по нарушениям в Санкт-Петербурге в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Другим постановлением ЦИК признал неудовлетворительными усилия избиркома Санкт-Петербурга по обеспечению избирательных прав граждан при проведении выборов в городское законодательное собрание. По словам Памфиловой, и по этой кампании в Центризбирком поступало много обращений, материалы по возможным нарушениям комиссия также передаст в Следственный комитет и Генпрокуратуру.