Группа СБПЧ записала музыкальную сказку для детей и взрослых

Группа СБПЧ ("Самое Большое Простое Число") продолжает удивлять - на последних концертах лидер коллектива Кирилл Иванов выступал в костюме гигантской креветки, а сейчас они выпустили музыкальную сказку для детей и взрослых "Потерянное зеркальце" по произведению писателя и художника Павла Пепперштейна.

В проекте также поучаствовали юмористы Александр Гудков и Антон Лапенко, сыгравшие, соответственно, вора и следователя, певицы Надежда Грицкевич ("Наадя") и Муся Тотибадзе, артисты Андрей Смоляков (он предстал в роли трюмо), и Роза Хайрулинна, ставшая птицей-ныряльщицей.

"Привет, друзья! Я - полиэтиленовый пакет" - так начинается эта сказка. В основе сюжета - найденное на блошином рынке зеркальце, у которого есть волшебная способность приукрашивать отражаемую в нем реальность. Естественно, что его мечтают заполучить все. В сказке двадцать восемь оригинальных композиций и пятнадцать новых песен - они выйдут отдельным альбомом. Кроме этого, у группы есть идея перенести это действо в театр и на большой экран.

Солист группы Кирилл Иванов, написавший пьесу совместно с театральным режиссером и хореографом Олегом Глушковым, признается, что в детстве много слушал пластинок со сказками. Там были и "Бременские музыканты" и "Али-Баба" и "Алиса в стране чудес". Но самой любимой стала для него "Из дома вышел человек" по стихам и рассказам Даниила Хармса.

"Я много общаюсь с детьми, и мне кажется, что им не хватает того, что было у меня в детстве - музыкальных сказок, - отмечает Кирилл. - Наша работа, кажется, первое произведение за 40 лет в этом жанре. В первую очередь хотелось сделать современную сказку современным языком. Чтобы это не была игра в ретро, в восстановление звука советской эстрады. Мы хотели создать такую музыку, которая нам интересна, за которой мы сейчас следим и которой мы активно занимаемся".

Стоит отметить, что вся музыка - авторства "СБПЧ", а вот в записи, кроме артистов, им помогали виолончелист Борис Андрианов и певица Надежда Грицкевич. Роли распределились следующим образом: певица коллектива Женя Борзых поет главную роль Зеркальца, Александр Гудков играет роль вора по кличке Соленый, Антон Лапенко - следователя Соломонова, а актриса Яна Троянова играет занудливую русалку профессора. Сам Иванов сыграл бродягу.

"Мы хотели, чтобы эта сказка была для всех - и для детей, и для взрослых. Я с огромным удовольствием читаю разные произведения жанра: жуткие сказки братьев Гримм, Андерсена и Гофмана - это универсальные произведения, - продолжает Иванов. - Я не сравниваю то, что у нас получилось, с произведениями этих мастеров, но стремились мы именно к этому".

Остается лишь добавить, что за время своих странствий и приключений зеркальце, а вместе с ним и слушатели узнают о себе и окружающем их мире много нового. И даже ответят на вопрос, существует ли в природе сосисочный ридикюль и где найти работящих котят-садовников.