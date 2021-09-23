Кинофестиваль Arctic open в Архангельске начал прием заявок

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open открыл прием заявок. Он пройдет в Архангельске и других городах Поморья в пятый раз с 9 по 12 декабря.

Как сообщили организаторы, в этом году кинематографисты будут соревноваться в четырех номинациях: полнометражное и короткометражное игровое кино, документальные фильмы, картины для детей и юношества.

Предполагается, что в программе Arctic open будут отражены все темы, которые волнуют режиссеров арктических и других стран. Фестиваль не ограничивает географию участников. Основными странами, которые постоянно представляют на нем свои фильмы, стали Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Канада и США.

Заявки будут приниматься до 10 октября, первые из них уже поступили. Шорт-лист фильмов-участников огласят 25 октября. Для участия в конкурсной программе надо заполнить форму заявки на официальном сайте Arctic open.

Как и на предыдущих фестивалях, в этом году зрители смогут встретиться с создателями фильмов, представителями российского и зарубежного кинематографа. Запланирована обширная культурная, деловая и образовательная программа. В Архангельске пройдут семинар и смотр-конкурс для создателей киноклубного движения, традиционный Арктический питчинг кинопроектов, инклюзивная выставка "Чувство живописи" с тифлокомментариями из Новосибирска и другие события.

После окончания фестиваля лучшие фильмы из его программы жители Поморья и других регионов России увидят в ходе традиционного киномарафона Arctic open. Продолжится и образовательная программа фестиваля: в марте 2022 года в Архангельске впервые откроется инклюзивная мастерская детской анимации, организованная совместно с детским центром студии "Союзмультфильм".

В 2020 году из-за коронавирусных ограничений фестиваль Arctic open проходил без конкурсной программы. На нем было показано 26 фильмов из России, Швеции, Дании и Канады. При этом российские режиссеры, актеры и кинокритики смогли лично представить многие работы в Архангельске. Кроме того, зрители фестиваля пообщались с известными режиссерами в режиме онлайн.

V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctiс open - проект Поморского культурного фонда "Берегиня", который реализуется при поддержке губернаторского центра и минкультуры Поморья. "Российская газета" входит в число информационных партнеров Arctic open.