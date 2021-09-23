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23.09.2021 10:20
Рубрика: Власть

Новой штаб-квартире вологодского МЧС присвоят имя Евгения Зиничева

Текст: Мария Голубкова

Новое здание Главного управления МЧС в Вологде должно носить имя экс-министра ведомства, Героя России Евгения Зиничева. С такой инициативой выступил перед начальником регионального ГУ МЧС России Василием Балчуговым глава Вологодской области Олег Кувшинников.

Фото: Константин Завражин
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Как сообщает официальный портал администрации Вологодской области, у инициативы сразу два основания. Во-первых, Зиничев имел вологодские корни - его бабушка и отец родом из Белозерского района. Во-вторых, именно он в должности министра МЧС поддержал инициативу строительства современного здания для нужд вологодских спасателей и дал поручение выделить необходимые средства.

Новый комплекс, расположенный на улице Мохова, будет включать отдельный пост пожарной охраны на два машиновыезда и четыре пожарных автомобиля, центр управления в кризисных ситуациях и центр космического мониторинга, а также административные помещения управления.

- Пожарно-спасательная часть будет прикрывать пять районов города Вологды и часть территории Вологодского района, - рассказал Василий Балчугов. - Белозерский путепровод позволит нам сократить время реагирования и быстро выходить на федеральные трассы.

Поручение разработать отдельный выезд на путепровод от нового здания МЧС дал Олег Кувшинников, изначально это не было предусмотрен проектом. Однако прямой путь на виадук позволит спасателям сэкономить время для прибытия к месту происшествия.

Сейчас готовность объекта составляет 14 процентов, срок его сдачи в эксплуатацию - 2023 год.

Напомним, министр МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября при попытке спасти режиссера Александра Мельника, который упал со скалы во время работы по освещению учений в Норильске. Похоронен в Санкт-Петербурге.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

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