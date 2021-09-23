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23.09.2021 14:26
Рубрика: Власть

Ребята из Детского хосписа Петербурга полетали на военном вертолете Ми-8

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Санкт-Петербурге летчики вертолетного полка объединения ВВС и ПВО Западного военного округа подготовили экскурсионную программу для детей - пациентов Детского хосписа Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Этот хоспис основал протоиерей Александр Ткаченко в 2003 году. Он оказывает паллиативную помощь ребятам с неизлечимыми болезнями.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, летчики рассказали детям и их родителям об авиационной технике, показали вооружение, которое несут на борту разведывательно-ударные вертолеты Ми-28 "Ночной охотник" и Ми-35.

Но самым запоминающимся эпизодом стал полет ребят на многоцелевом вертолете Ми-8 под управлением летчика 1-го класса Михаила Обухова. Как потом рассказал подполковник, подобное мероприятие у них проходит впервые. И летчики с радостью исполнили давнюю мечту мальчиков - полетать на военном вертолете.

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