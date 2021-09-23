Суд арестовал петербуржца, сбросившего жену с 13-го этажа

Приморский районный суд Петербурга на два месяца арестовал 24-летнего мужчину: он обвиняется в том, что зарезал и сбросил свою 25-летнюю жену с 13-го этажа. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Как сообщили в СК по Северной столице, об аресте петербуржца ходатайствовала сторона следствия. Сам супруг полностью признал предъявленные ему обвинения.

Молодой человек рассказал следователям, что заранее взял с собой нож, вышел на общий балкон 13-го этажа дома и стал ждать свою жену. Когда та пришла, обвиняемый нанес удары ножом и сбросил тело вниз, после чего убежал. Вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Причиной убийства стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения, отметили в СК.