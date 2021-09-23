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23.09.2021 11:03
Рубрика: Культура

Театр "Святая крепость" в Выборге открывает 40-й сезон

Текст: Светлана Мазурова (Ленинградская область)
24 сентября театр драмы и кукол "Святая крепость" в Выборге открывает юбилейный сезон спектаклем "Восемь любящих женщин".
Спектакль "Восемь любящих женщин". Фото: Пресс-служба театра "Святая крепость" Спектакль "Восемь любящих женщин". Фото: Пресс-служба театра "Святая крепость"
Спектакль "Восемь любящих женщин". Фото: Пресс-служба театра "Святая крепость"

Детектив по пьесе французского драматурга Робера Тома повествует о том, как в ходе расследования убийства хозяина дома неожиданно раскрываются характеры и взаимоотношения восьми женщин, знавших его. В результате история перерастает в настоящую психологическую драму, наполненную трагикомическими ситуациями.

Фото: предоставлено организаторами Волковского фестиваля
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По словам художественного руководителя театра "Святая крепость" Юрия Лабецкого, задача юбилейного сезона - вспомнить лучшие спектакли, которые были сделаны театром за эти годы. Так, "Восемь любящих женщин" - это первая драматическая постановка, выпущенная Лабецким в 1999 году.

Как сообщает пресс-служба театра, будут восстановлены лучшие постановки прошлых лет. Сейчас завершаются репетиции в новом составе спектакля "Ромео и Джульетта", премьера которого состоялась в 2005 году. Показы запланированы на 8 и 9 октября. В афише театра - чеховские "Три сестры", обновленные три года назад, а также "Правда - хорошо, а счастье лучше" по Александру Островскому.

В марте 2022 года состоятся мероприятия, посвященные юбилею театра. А завершатся они III Международным фестивалем театров кукол "Балтийский кукловорот" в сентябре 2022 года.

Зрителей ждут и новые постановки. В ноябре - премьера спектакля "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому, приуроченная к 200-летию со дня рождения русского классика. В планах на весну выпуск еще двух премьер.

Пополнится и детский репертуар. Недавно в "Святой крепости" прошла режиссерская лаборатория, были созданы эскизы трех детских спектаклей: "Оловянные кольца" по сказке Тамары Габбе (режиссер Дмитрий Юмашев), "Козявка" по книге Татьяны Уфимцевой (режиссер Сергей Зорий) и "В погоне за…" по мотивам произведений Джулии Дональдсон и Свена Нурдквиста (актриса и режиссер "Святой крепости" Татьяна Тушина). Все они по решению худсовета будут доработаны и войдут в репертуар.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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