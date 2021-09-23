В центре Пскова нашли сумку с вещами XIV-XV веков

В Пскове при раскопках на площади Ленина у бывшего кинотеатра "Октябрь" была обнаружена сумка с предметами, которым 600-700 лет.

Об этом сообщает региональный археологический центр на своей странице в Instagram. Сама сумка сделана из кожи. Внутри была свеча и фрагменты тканей. Несмотря на то, что находка буквально рассыпается в руках, обнаружить такой предмет в толще земли - большая удача.

Сейчас артефакты законсервированы в специальном контейнере, изучать их будет специально приглашенный на раскопки специалист по тканям.