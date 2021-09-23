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23.09.2021 01:20
Рубрика: Культура

В доме Пикуля откроется отель

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
Прояснилась судьба дома Валентина Пикуля в Северодвинске - в нем откроется музей-квартира писателя, а в остальных помещениях появятся гостиничные номера и кафе. Дом передан в аренду на 49 лет компании "Пикуль отель": она приняла на себя все обязательства по содержанию памятника и созданию в нем музея. Льготная аренда составит 612 рублей в год.
Дом на Индустриальной считался престижным - здесь впервые в Молотовске были оборудованы ванные комнаты. Фото: Пресс-служба администрации Северодвинска Дом на Индустриальной считался престижным - здесь впервые в Молотовске были оборудованы ванные комнаты. Фото: Пресс-служба администрации Северодвинска
Дом на Индустриальной считался престижным - здесь впервые в Молотовске были оборудованы ванные комнаты. Фото: Пресс-служба администрации Северодвинска

В деревянном двухэтажном доме N 36 на улице Индустриальной города Молотовска (ныне Северодвинск) ученик 5 "Б" класса Валя Пикуль жил с сентября 1940 по май 1941-го. Его отец был начальником цеха завода N 402 (сейчас это "Севмаш"). Дом считался престижным, здесь, к примеру, впервые в Молотовске были оборудованы ванные комнаты. Вместе с тем пять лет назад дом был признан аварийным - его хотели снести. Жители города, считающие Пикуля своим земляком, выступили против и добились внесения здания в реестр памятников региона.
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Северодвинцы устраивают рядом с домом народные праздники, придумали для туристов экскурсию "Валька из 5 "Б", сберегли даже классный журнал с его оценками. В 1941-м юный моряк уехал в Ленинград, к бабушке, на каникулы. А вернуться назад уже не смог. Только в 1942-м полуживой Валя вместе с мамой нашли в Архангельске отца, служившего комиссаром военной флотилии. А дальше были Соловецкая школа юнг, служба во флоте, первые книги...

Для северодвинцев дело чести восстановить дом и открыть музей-квартиру Валентина Саввича. По предварительным оценкам, на реставрацию придется потратить не менее 70 миллионов рублей. Вместе с тем, как рассказали "РГ" в пресс-службе администрации города, в 2020 году Северодвинск принял 12 тысяч туристов, этом году поток растет, а гостиниц в городе - чуть больше десятка. Потребность в новых отелях очевидна, а с учетом не снижающегося интереса к творчеству писателя, отель может стать популярным.

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