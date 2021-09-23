В Ленобласти родителей заподозрили в попытке убийства младенца

В Гатчине следственные органы проверяют обстоятельства, при которых девочка 2021 года рождения получила тяжелые травмы и оказалась в больнице. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области, на основании оперативных данных возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего".

- В совершении данного преступления подозреваются родители ребенка, - добавили в управлении. - В настоящее время мужчина 1998 года рождения и женщина 1992 года рождения задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, ведется сбор и исследование доказательств, по делу назначены необходимые экспертизы. Выясняются также причины преступления.