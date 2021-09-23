В Петербурге задержана медсестра, которая привязывала ребенка к стулу

Сотрудники СК по Санкт-Петербургу задержали медсестру туберкулезного отделения городской детской инфекционной больницы № 3, где вскрылся факт жестокого обращения с трехлетним мальчиком - сиротой. По данным следствия, сообщает официальный сайт ведомства, ребенка привязывали колготками к детской кроватке или детскому стулу для кормления, чтобы ограничить его подвижность.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". К его совершению может быть причастна 60-летняя сотрудница больницы - палатная медсестра.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения, - уточнили в региональном ГСУ.

Напомним, ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести объективное и всестороннее расследование по данному делу, в ходе которого должна быть дана оценка действиям не только медиков, но и руководства детского дома, органов опеки, а также завершить следствие в кратчайшие сроки.