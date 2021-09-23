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23.09.2021 17:53
Рубрика: Общество

Женщины из 100 стран соберутся в Петербурге на III Евразийский женский форум

Текст: Елена Яковлева
Как выбрать новую профессию после декретного отпуска или выиграть грант на поддержку молодой журналистке, только что потерявшей работу? Стоит ли отправлять девочку на математическую олимпиаду? Как отличить рекламу вредных продуктов и отказаться от них? Почему лучше не торопиться с подтяжкой лица - эти и другие специфически женские проблемы будут обсуждать участницы III Евразийского женского форума, который соберется в Санкт-Петербурге в середине октября.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Форум, выросший из настойчивого "пора встречаться", звучащего из уст женщин в странах СНГ и околороссийского пространства за шесть лет своего существования стал одним из самых престижных женских форумов в мире. Сейчас в его планах - от встреч раз в три года перейти к серьезной работе по продвижению женской повестки.

Фото: iStock.com / Rawpixel
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Это не единственный женский форум в мире, их много, уточнила заместитель председателя Совета федерации Галина Карелова, но специфика и уникальность Евразийского в том, что он собирает на одной площадке представителей власти, бизнеса и НКО. И женщины здесь могут не только заявлять свой общественный запрос, но и отчасти сразу получать на него ответ или необходимую информацию от представителей властных органов. Кроме того, женщины здесь не только обсуждают проблемы, но, формируя свой взгляд на происходящее в мире, заявляют его.

И это, конечно, не закрытый женский клуб, в форуме участвует немало мужчин, и он для них остается остро интересным событием.

В этом году был проведен конкурс между крупными корпорациями по продвижению женской повестки дня, и в результате на III форуме появятся такие темы, как "Женщины в IT" или "Женщины в атомной отрасли" ( с участием представителей МАГАТЭ). Важными вопросами станут продвижение девочек в IT и чемпионаты по математике для школьниц от 9 до 15 лет.

На полях форума собирается так называемая "женская двадцатка", в которую входят представители гражданского общества и бизнеса.

У "женской двадцатки" есть свои противники, отметила в видеоинтервью накануне Галина Карелова, в частности сообщества американских женщин иногда выступают против, но при этом, по словам Кареловой, лучше "не политизировать" ситуацию, а искать общее для обмена опытом.

Тем более, что свое участие в форуме подтвердили представительницы из 100 стран. И американская группа участников будет достаточно большой. Хотя самой большой пока заявлена японская группа.

Форум пройдет в гибридной форме, но большая часть гостей все-таки будет участвовать в нем очно.

Тема ковида также будет обсуждаться на форуме, и в связи присутствием на нем представителей ВОЗ, снова встанет вопрос о признании российской вакцины за рубежом. Но главный акцент будет все-таки сделан на проблемах постковидного мира и реабилитации после болезни.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
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На форуме будут подниматься вопросы цен на лекарства и их доступности, а также представляться интересные новые программы по женской занятости, в частности для женщин с маленькими детьми и для женщин, открывающих свое собственное дело. Особое внимание уделят программам укрепления здоровья женщин, мерам социальной поддержки многодетных семей, женщин в декрете, женщин в сельской местности, программам активного долголетия, а также вопросам доступа женщин к самым разным ресурсам - инвестициям, кредитам, образованию, поддержке здоровья.

Особое внимание, по словам Галины Кареловой, будет также уделено вопросам контроля над теми, кто рекламирует вредную для детей и женщин продукцию. Специальные группы квалифицированных медиков-энтузиастов начнут проводить проверки и давать заключения о вредных продуктах, навязываемых через рекламу детям и женщинам.

Особое место на форуме займет тема красоты, и, как заметила Галина Карелова, женщины собираются выступить за красоту без лишних подтяжек лица, рекламы которых сейчас столь же много, сколь и недобросовестного исполнения омолаживающих услуг.

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