Астраханский губернатор призвал новую облдуму к активной работе

- Хочу поблагодарить всех астраханцев за поддержку и активную гражданскую позицию, которую они проявили во время голосования. Регион показал хорошую явку, - заявил Игорь Бабушкин, выступая в Думе.
Астраханский губернатор отметил, что выборы в регионе, как и в целом по стране, прошли открыто и честно.
- Не было ни одного серьезного нарушения, что и отражено в решении областной избирательной комиссии. Это признали лидеры ведущих политических партий страны, - сказал Игорь Бабушкин.
Губернатор добавил, что ход голосования контролировали три тысячи наблюдателей и системы видеофиксации на избирательных участках. Кроме того, все три дня работал центр независимого мониторинга. За ходом голосования следили общественники и журналисты.
Первым вопросом заседания обновленной областной Думы стало избрание нового спикера. Большинством голосов главой регионального парламента выбрали Игоря Мартынова. Заместителями председателя стали Виталий Гутман и Сергей Пархомин.
После обсуждения повестки дня Игорь Бабушкин сказал несколько напутственных слов депутатам:
- Уверен, что результатом общей работы станет сильный и перспективный регион, комфортный и привлекательный для жизни людей и развития бизнеса. У нас есть все шансы закрепить за собой статус приоритетной геостратегической территории, - заявил губернатор.