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23.09.2021 14:50

Астраханский губернатор призвал новую облдуму к активной работе

Текст: Наталья Коротченко
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на первом заседании региональной думы, новый состав которой был избран 17-19 сентября, поприветствовал депутатов и призвал облпарламент настроиться на плотную плодотворную работу.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

- Хочу поблагодарить всех астраханцев за поддержку и активную гражданскую позицию, которую они проявили во время голосования. Регион показал хорошую явку, - заявил Игорь Бабушкин, выступая в Думе.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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Астраханский губернатор отметил, что выборы в регионе, как и в целом по стране, прошли открыто и честно.

- Не было ни одного серьезного нарушения, что и отражено в решении областной избирательной комиссии. Это признали лидеры ведущих политических партий страны, - сказал Игорь Бабушкин.

Губернатор добавил, что ход голосования контролировали три тысячи наблюдателей и системы видеофиксации на избирательных участках. Кроме того, все три дня работал центр независимого мониторинга. За ходом голосования следили общественники и журналисты.

Первым вопросом заседания обновленной областной Думы стало избрание нового спикера. Большинством голосов главой регионального парламента выбрали Игоря Мартынова. Заместителями председателя стали Виталий Гутман и Сергей Пархомин.

После обсуждения повестки дня Игорь Бабушкин сказал несколько напутственных слов депутатам:

- Уверен, что результатом общей работы станет сильный и перспективный регион, комфортный и привлекательный для жизни людей и развития бизнеса. У нас есть все шансы закрепить за собой статус приоритетной геостратегической территории, - заявил губернатор.

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