Еще 10 регионов получат бюджетные кредиты

Финансовую поддержку регионов в 2022-2024 годах обсудила правительственная комиссия по региональному развитию. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что был принят ряд законодательных мер по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году на замещение казначейских кредитов, в объеме 218 млрд рублей, большая часть которых может направлена на новые инвестиционные проекты. Кроме того, правительство приняло решение о предоставлении дотации на сбалансированность региональных бюджетов в объеме 50 млрд рублей, что позволило выполнить первоочередные задачи.

Дополнительная поддержка была оказана строительству и ремонту социальной̆, транспортной̆, инженерной̆ инфраструктуры. Для ремонта более 2 тысяч км автодорог регионам были выделены 30 млрд рублей. 173 млрд рублей позволят обеспечить к концу года 20% технической готовности трассы М-12, досрочно ввести в эксплуатацию 145 км дорог, дополнительно отремонтировать более 190 км региональных дорог и начать восстановление 19 мостов.

Помимо этого, в 14 регионов было направлено 19,7 млрд рублей для опережающего строительства 42 объектов инфраструктуры. 2,3 млрд рублей было выделено и на мероприятия по капитальному ремонту водоводов в Крыму и Севастополе. ДОМ.РФ уже одобрил заявки 13 регионов на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов в 97,3 млрд рублей. "При утвержденном лимите в 500 млрд рублей 60 субъектов направили заявки на сумму 767,3 млрд рублей, из которых 434,1 млрд - это сумма сверх установленного для регионов лимитов. Поэтому вопрос о выделении этих денег будет рассматриваться на конкурсной основе", - сообщил Хуснуллин.

Комиссия утвердила заявки еще 10 регионов для софинансирования региональных проектов по развитию инфраструктуры. Так, Астраханская область направит 2,7 млрд руб. на проект "Развитие Астраханской агломерации". Кредитные средства пойдут на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения МУП "Астрводоканал". Будет реконструировано 114,2 км сетей, построено 5 новых школ и 10 детских садов, появится 2,7 млн кв. м нового жилья. Появится 1 645 рабочих мест.

Свердловской области будет выделено 11,9 млрд рублей на строительство инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, включая строительство трамвайной линии в новых жилых районах. Это обеспечит ввод нового жилья в 6,8 млн кв. м и создаст 59 тысяч новых рабочих мест.

Для Ханты-Мансийского АО одобрена заявка в размере около 8,7 млрд руб. на софинансирование проектов инженерной, промышленной и спортивной инфраструктуры, строительства технопарка, полигонов твердых бытовых отходов. Это позволит создать 2 429 рабочих мест и построить 356,2 тысячи кв. м жилья.

Одобрены заявки на кредиты Республики Карелия, Вологодской, Иркутской, Рязанской, Магаданской областей, Хабаровского края, Татарстана.

Общая сумма одобреднных сегодня заявок - свыше 55 млрд рублей. "Программа "Инфраструктурное меню" уже заработала во многих регионах России. Запущены механизмы стимулирования новых проектов развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, что даст положительный результат в целом в сфере жилищного строительства и создания комфортной городской среды", - подчеркнул Хуснуллин.