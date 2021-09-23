Кубань с начала года посетили более 13,6 миллиона туристов

Власти Краснодарского края подвели предварительные итоги зимнего и "высокого" курортных сезонов нынешнего года. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, с начала 2021-го Кубань приняла более 13,6 миллиона туристов.

Самыми популярными направлениями для отдыха стали главные курорты края - Сочи, Анапа и Геленджик.

- Принятые в регионе ограничения позволили не допустить стремительного роста заболеваемости коронавирусом и сохранить курортный сезон. По сравнению с 2020 годом, когда мы только учились жить в условиях пандемии, турпоток вырос более чем в полтора раза. Но курортный сезон не заканчивается. Сегодня одна из наших приоритетных задач - развитие круглогодичного отдыха в крае, - сказал глава региона.

В администрации края подчеркнули: Кубань сегодня занимает лидирующие позиции на внутреннем туристическом рынке. При этом в последние годы почти 40 процентов турпотока формируется в межсезонье. Среди самых востребованных направлений в это время года стали бальнеология, эногастрономический туризм, круглогодичные горнолыжные курорты, термальные источники в горно-предгорных зонах.

Сегодня в крае работает более десяти тысяч средств размещения, которые способны единовременно принять около 600 тысяч отдыхающих. По системам "все включено" и "ультра все включено" на территории Кубани уже действуют отели и гостиницы.