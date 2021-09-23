На Кубани служебная собака нашла в камышах пропавшую школьницу

В кубанском городе Приморско-Ахтарске служебная собака отыскала пропавшую 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, накануне поздно вечером в полицию поступило сообщение об исчезновении ребенка. Отец школьницы пояснил, что дочь ушла из дома и не вернулась. Самостоятельные многочасовые поиски не принесли результата.

На розыск несовершеннолетней были ориентированы все наружные службы местного отдела полиции. Оперативники опросили родственников, друзей и знакомых школьницы.

"К мероприятию привлекли инспектора-кинолога младшего лейтенанта полиции Дмитрия Клименко со служебной собакой по кличке Шторм, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Немецкая овчарка взяла след и привела полицейских к зарослям, камыша неподалеку от дома заявителей. В траве наряд обнаружил спящую на земле девочку. Ребенка вернули родителям".

Оказалось, что причиной исчезновения стала полученная в тот день в школе низкая отметка - девочка настолько расстроилась, что, долго гуляя недалеко от дома, устала и в конце концов уснула прямо в траве.