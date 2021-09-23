На Кубани врача заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации

В Туапсе следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летней врача-терапевта центральной районной больницы - женщина подозревается во внесении в единый государственный реестр заведомо ложных сведений о вакцинации людей от COVID-19 (часть 1 статьи 285.3 УК РФ). Материалы факта преступления предоставило региональное управление ФСБ РФ.

По информации пресс-службы СК по Краснодарскому краю, нынешним летом местный житель предложил терапевту за вознаграждение выдавать гражданам сертификаты о вакцинации. Женщина согласилась и вовлекла в дело медсестру, которая под видом проведения процедуры утилизировала другой препарат.

"В период с июля по сентябрь 2021 года подозреваемая передала в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 заведомо ложные сведения о вакцинации троих граждан, получив за это денежное вознаграждение в сумме две тысячи рублей за имитацию одной инъекции, - рассказали в следственном ведомстве. - Между тем о противоправной деятельности фигурантки стало известно правоохранителям, и ее действия были пресечены. Сейчас устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Также будет дана юридическая оценка действиям медицинской сестры, а также лиц, передававших денежные средства фигурантке".