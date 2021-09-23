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23.09.2021 16:42
Рубрика: Экономика

"Россети" направили 6,1 млрд рублей на ремонтную программу в ЮФО

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Группа "Россети" завершает подготовку 57 тысяч подстанций и 263 тысяч километров линий электропередачи на юге России к предстоящему осенне-зимнему периоду. Работы идут в полном соответствии с графиком.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Об этом генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин рассказал на федеральном штабе по подготовке субъектов электроэнергетики ЮФО к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов, который провел в Волгограде министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Объем работ по основным номенклатурным позициям увеличен или сохранен в сравнении с 2020 годом. В том числе это ремонт трех тысяч километров линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, около 6,7 тысячи единиц подстанционного оборудования. Основные мероприятия будут завершены до 1 октября 2021 года.

Аварийный запас сформирован на 100 процентов. На случай нештатных ситуаций обеспечена готовность 1,2 тысячи аварийно-восстановительных бригад (около 5,8 тысячи специалистов, 2,8и тысяч единиц техники), а также 531 резервного источника электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 58 МВт.

По словам Шульгинова, для успешного прохождения отопительного сезона компаниям необходимо обеспечить надежную работу оборудования, завершение ремонтной программы, наличие персонала и ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ, а также обеспечить наличие утвержденных нормативов запаса топлива на электростанциях.

"Региональным штабам ЮФО необходимо обеспечить надлежащий уровень координации мероприятий по надежному прохождению отопительного сезона", - добавил он.

"Мы продолжаем реализацию проектов, нацеленных на развитие электросетевого комплекса макрорегиона. Общий объем финансирования инвестиционной программы Группы "Россети" в ЮФО в этом году составит 21,1 миллиарда рублей. Планируем несколько крупных вводов, в том числе связанных с выдачей мощности сразу семи новых ветроэлектростанций", - сказал Андрей Рюмин.

Фото: Пресс-служба ПАО "Россети Юг"
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В числе крупнейших проектов глава компании "Россети" отметил модернизацию центров питания Республики Адыгея, строительство новых подстанций 220 кВ "Зубовка", 110 кВ "Слюсарево" и "Полевая" в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, к которым будут присоединены новые объекты ВИЭ-генерации.

Также в рамках инвестиционной деятельности выполняются целевые программы по повышению надежности, которые предусматривают, в частности, замену опор ЛЭП 35-750 кВ, модернизацию коммутационного оборудования подстанций, обновление парка авто- и спецтехники, приобретение новых РИСЭ.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область Россети Юг

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