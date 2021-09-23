На каких курортах туристы потратили больше денег этим летом

Эксперты выяснили, куда российские туристы этим летом ездили отдыхать чаще всего и сколько тратили на поездки по стране и за границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Aviasales.

Как гласят результаты исследования, треть туристов из России побывала на черноморских курортах, где они проводили девять дней. Траты на семью составляли 70-75 тысяч рублей. Причем без учета авиаперелета.

Отмечается, что специалисты учитывали самые популярные расходы - покупку еды, походы в места общественного питания, отели, транспорт, развлечения, сувениры, а также снятие наличных. Так, половина суммы уходила на проживание, еще около девяти тысяч - на еду в заведениях общепита, пять-шесть тысяч - на продукты в супермаркетах.

Также из российских направлений популярностью пользовались Санкт-Петербург (62 тысячи рублей на пять дней), Калининград (52 тысячи), Северный Кавказ (от 57 до 70 тысяч).

Учитывая поездки за рубеж, большинство этим летом выбрало отдых в Турции - 23 процента. Поездки туда были одними из самых бюджетных: в среднем россияне тратили 92 тысячи рублей. Кроме того, спросом пользовались туры в Грузию (от 98 тысяч рублей), Египет (120 тысяч) и ОАЭ (190 тысяч). В этих странах соотечественники проводили, как правило, около десяти дней.

Каждое пятое бронирование за границу пришлось на открытые страны Европы, однако, поездки туда оказались еще дороже. Например, за десятидневное путешествие в Черногорию туристы отдавали 180 тысяч рублей, а в Грецию - 200 тысяч.