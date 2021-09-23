В департаменте сельского хозяйства Севастополя изъяли документы

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя в рамках проверки правоохранители изъяли документы. Об этом "РГ" сегодня сообщили в пресс-службе департамента.

- Сейчас действительно проводится проверка, - рассказали в пресс-службе. - В начале недели департаментом сельского хозяйства были предоставлены документы для проверки правоохранительным органам.

При этом в ведомстве не подтвердили обысков и других активных следственных действий в здании департамента в данный момент.

- В органах госвласти часто проходят разного рода проверки, и мы не являемся исключением, - отметили в пресс-службе.

Во вторник, 21 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку в департаменте сельского хозяйства, который возглавляет Вадим Кирпичников. Глава региона раскритиковал Кирпичникова за то, что в департаменте затянули предоставление государственных субсидий аграриям.