В горах Сочи выпал первый снег

Новости

Шохин рассказал, о чем договорились на встрече власти и бизнес 20:15
В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за медосмотр его жены 19:54
В Москве курьер сбил коляску с младенцем 19:21
"С кем вы?": Белоусов обратился к бизнесу цитатой Горького 19:07
В Беларуси получать пенсии и зарплаты можно будет на счет в банке 18:49
Силуанов: Система налогов в РФ не учитывает мировой рынок 18:47
Рукописи Эйнштейна будут выставлены на аукцион 18:31
Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра 18:24
В России могут ввести углеродный налог 18:23
Рада поддержала закон Зеленского о "переписи" олигархов 18:13
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде до депортации 18:00
Силуанов сообщил о договоренности по налогам с представителями бизнеса 17:51
Россия может организовать проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах 17:40
Мишустин: Правительство и бизнес договорились по вопросам изменения налогов 17:38
Ространснадзор начал проверку после крушения Ан-26 17:35
ЦИК: Больше всего обращений по выборам в Госдуму пришло из Петербурга 17:24
ЦСКА разгромил ижевский "Зенит" в Кубке России 17:21
В МИД прокомментировали идею выступления талибов в ООН 17:21
В "Автодоре" предупредили о перекрытии трассы М-4 в Воронежской области 17:20
Лукашенко призвал исключить падение производства и бороться с промышленным шпионажем 17:17
"КиноПоиск" экранизирует детективные бестселлеры Майка Омера 17:05
В Швейцарии депутаты будут проходить в парламент по санитарным пропускам 17:04
В Петербурге с наркотиками задержали экс-чемпиона России по бегу 17:01
В ОКР рассчитывают на 5-6-е общекомандное место на Олимпиаде-2022 16:58
Мосгоризбирком: Способных повлиять на результаты выборов в Москве нарушений нет 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
23.09.2021 19:07
Рубрика: Общество

В горах Сочи выпал первый снег

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В четверг в горном кластере Сочи выпал снег на вершинах хребта Аибга - "Розе Пик" высотой 2320 метров и "Черной Пирамиде" - 2375 метров.

Фото: iStock
На Урале выпал первый снег

Как сообщили "РГ" в пресс-службе горного курорта "Красная Поляна", из-за выпавшего снега пришлось закрыть верхний уровень канатной дороги, а также парк аттракционов. Обильный снег выпал также на соседнем курорте "Роза Хутор". Хотя туристы в связи с этим событием и испытали неудобства, но в целом обрадовались, ведь это значит, что зимний сезон катания уже близок.

Кстати, снег в горах уже выпадал 3 сентября, но не такой обильный, как сейчас. Судя по камерам, установленным на горных вершинах, снег продолжает идти.

- Отдельные случаи выпадения снега в горах Сочи уже наблюдались в этом месяце, но он, конечно, был не таким обильным, как сегодня, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, ЧС и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео

Главное сегодня

Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства
ГИБДД отказалась от наказаний за превышение средней скорости
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году