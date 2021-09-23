В горах Сочи выпал первый снег

В четверг в горном кластере Сочи выпал снег на вершинах хребта Аибга - "Розе Пик" высотой 2320 метров и "Черной Пирамиде" - 2375 метров.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе горного курорта "Красная Поляна", из-за выпавшего снега пришлось закрыть верхний уровень канатной дороги, а также парк аттракционов. Обильный снег выпал также на соседнем курорте "Роза Хутор". Хотя туристы в связи с этим событием и испытали неудобства, но в целом обрадовались, ведь это значит, что зимний сезон катания уже близок.

Кстати, снег в горах уже выпадал 3 сентября, но не такой обильный, как сейчас. Судя по камерам, установленным на горных вершинах, снег продолжает идти.

- Отдельные случаи выпадения снега в горах Сочи уже наблюдались в этом месяце, но он, конечно, был не таким обильным, как сегодня, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, ЧС и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник.