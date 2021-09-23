В специализированном учебном научном центре для одаренных детей Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО), который появился в Ростове-на-Дону, не только учатся, но и постоянно живут ребята со всего Юга России.

В центре для одаренных ребят на уроках интересно всем. Фото: Архив СУНЦ ЮФО

Это уникальная программа подготовки будущих ученых и исследователей реализуется в рамках национального проекта "Наука" на базе Южного федерального университета. Обучение для всех детей совершенно бесплатно.

Сегодня здесь учится более 230 ребят от 14 до 18 лет. Чтобы сюда попасть, им пришлось выдержать серьезный конкурс.

Отбор талантов проходил в два этапа. Первый - портфолио, в котором надо было показать, чем увлекается ребенок и какие у него достижения. Затем претенденты проходили отбор по школьным дисциплинам - русскому языку, математике и профильному предмету. Также поступающих ждало тестирование по профориентации и определению дальнейшей индивидуальной образовательной траектории. А еще они защищали исследовательскую работу по выбранному направлению.

В центре для одаренных детей нет двоечников и прогульщиков. Все ученики настроены на результат и новые знания. Классы разделены по профилям, в зависимости от интересов: информатика и математика, естественные науки, инженерные науки, архитектура и искусство, а также гуманитарные и социально-экономические науки. Воспитанники смогут самостоятельно выбрать профильные предметы, которые им хотелось бы изучать наряду с общеобразовательными.

Программа объединяет общеобразовательную школу и научно-исследовательскую деятельность с действующими научными центрами ЮФУ и партнерами университета под руководством известных ученых в той или иной области.

У ребят горят глаза, учиться им нравится, они с интересом выполняют задания

- Конечно, работа в таком центре отличается от преподавания в обычной школе. У учеников горят глаза, учиться им нравится, они с интересом выполняют задания, - говорит учитель английского языка СУНЦ ЮФО Татьяна Одинцова. - С детьми я веду диалог и вижу моментальную отдачу.

С ребятами работают не только педагоги, но и команда психологов и медиков. Их задача - забота не только о физическом, но и о психологическом здоровье воспитанников. Кстати, педагогов отбирали сюда также на конкурсной основе.

Центр расположен в четырехэтажном здании, в котором есть учебные лаборатории, классы, комнаты отдыха, спортивные залы и бассейн, а также общежитие и столовая с бесплатным пятиразовым питанием. На модернизацию инфраструктуры было выделено более 18 миллионов рублей.

Ожидается, что у выпускников центра на рынке труда будут ощутимые преимущества в будущем. Уже сейчас исследовательские лаборатории ЮФУ составили планы по сопровождению обучающихся СУНЦ ЮФО. По окончании школы и вуза ребята смогут продолжить карьеру исследователей в научных подразделениях ЮФУ.