Новости

Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения 22:58
"Я просто хочу вернуть свою жизнь": трейлер документалки о Бритни Спирс 22:16
В ГД внесен законопроект об ответственности за пропаганду нападений на школы 22:14
90% предзаказов новых iPhone приходится на старшие модели 21:38
Около 40 тыс. человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 21:37
Ольга Васильева: В школах и вузах нужно развивать психологические службы 21:26
Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова 21:03
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID-19 21:02
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу 20:36
Начальник Генштаба РФ обсудил с президентом Финляндии вопросы безопасности 20:00
В Минпромторге объяснили причины снижения цен на металлы в августе 19:56
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон 19:48
Названы причины роста цен на ряд товаров весной и летом 19:34
Вышел трейлер документального фильма о Сергее Бодрове-младшем 19:31
У третьих "Фантастических тварей" появились подзаголовок и дата премьеры 19:04
"Крылья Советов" одержали самую крупную победу в истории Кубка России 19:01
В Росстате сообщили о снижении долгов по зарплате в стране 19:00
Минсельхоз прокомментировал информацию о дефиците твердой пшеницы 18:21
Вышел первый трейлер экранизации "Ампира V" Виктора Пелевина 18:15
Россия расценила действия полиции Косово против сербов как провокацию 18:08
Бесплатное обследование прошли больше 250 тысяч переболевших COVID-19 18:06
К 1100-летию принятия ислама народами России вышла серия богословских книг 18:00
Умер композитор, написавший музыку к шоу "Кто хочет стать миллионером?" 17:53
Путин встретится с руководством думских партий 25 сентября 17:40
В Москве нарушителям масочного режима будут выписывать электронные штрафы 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 22:10
Рубрика: Общество

Двоечников net

В Ростове открыли центр для талантов
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Спецвыпуск № 218(8569)
В специализированном учебном научном центре для одаренных детей Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО), который появился в Ростове-на-Дону, не только учатся, но и постоянно живут ребята со всего Юга России.
В центре для одаренных ребят на уроках интересно всем. Фото: Архив СУНЦ ЮФО В центре для одаренных ребят на уроках интересно всем. Фото: Архив СУНЦ ЮФО
В центре для одаренных ребят на уроках интересно всем. Фото: Архив СУНЦ ЮФО

Это уникальная программа подготовки будущих ученых и исследователей реализуется в рамках национального проекта "Наука" на базе Южного федерального университета. Обучение для всех детей совершенно бесплатно.

Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса
Кемеровскую школу признали одной из лучших по развитию одаренных детей

Сегодня здесь учится более 230 ребят от 14 до 18 лет. Чтобы сюда попасть, им пришлось выдержать серьезный конкурс.

Отбор талантов проходил в два этапа. Первый - портфолио, в котором надо было показать, чем увлекается ребенок и какие у него достижения. Затем претенденты проходили отбор по школьным дисциплинам - русскому языку, математике и профильному предмету. Также поступающих ждало тестирование по профориентации и определению дальнейшей индивидуальной образовательной траектории. А еще они защищали исследовательскую работу по выбранному направлению.

В центре для одаренных детей нет двоечников и прогульщиков. Все ученики настроены на результат и новые знания. Классы разделены по профилям, в зависимости от интересов: информатика и математика, естественные науки, инженерные науки, архитектура и искусство, а также гуманитарные и социально-экономические науки. Воспитанники смогут самостоятельно выбрать профильные предметы, которые им хотелось бы изучать наряду с общеобразовательными.

Программа объединяет общеобразовательную школу и научно-исследовательскую деятельность с действующими научными центрами ЮФУ и партнерами университета под руководством известных ученых в той или иной области.

У ребят горят глаза, учиться им нравится, они с интересом выполняют задания

- Конечно, работа в таком центре отличается от преподавания в обычной школе. У учеников горят глаза, учиться им нравится, они с интересом выполняют задания, - говорит учитель английского языка СУНЦ ЮФО Татьяна Одинцова. - С детьми я веду диалог и вижу моментальную отдачу.

С ребятами работают не только педагоги, но и команда психологов и медиков. Их задача - забота не только о физическом, но и о психологическом здоровье воспитанников. Кстати, педагогов отбирали сюда также на конкурсной основе.

Базу данных одаренных детей могут создать в "Курчатовском институте"

Центр расположен в четырехэтажном здании, в котором есть учебные лаборатории, классы, комнаты отдыха, спортивные залы и бассейн, а также общежитие и столовая с бесплатным пятиразовым питанием. На модернизацию инфраструктуры было выделено более 18 миллионов рублей.

Ожидается, что у выпускников центра на рынке труда будут ощутимые преимущества в будущем. Уже сейчас исследовательские лаборатории ЮФУ составили планы по сопровождению обучающихся СУНЦ ЮФО. По окончании школы и вуза ребята смогут продолжить карьеру исследователей в научных подразделениях ЮФУ.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

ФСБ в Екатеринбурге задержала вербовщиков террористов
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон
Роскомнадзор предупредил крупные соцсети о включении их в единый реестр
МИД: США злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов