В Сочи погиб водитель рухнувшего в обрыв грузовика с прицепом

В четверг в Лазаревском районе Сочи водитель грузового автомобиля Mercedes 1974 года рождения погиб на месте ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения Сочи.

Авария произошла в районе дома 333 на улице Победы в поселке Лазаревском. Вызов был принят в 1.12. Через три минуты дежурная смена одного из поисково-спасательных отрядов выехала по адресу.

Прибыв на место, в 1.25 спасатели обнаружили в обрыве сильно поврежденный грузовик с прицепом, который опрокинулся после съезда с дороги. Они извлекли тело погибшего из труднодоступного места и передали соответствующей службе.

Отмечается, что дорога была мокрой, а погода пасмурной. На месте работали службы ЮРПСО МЧС России, полиция, скорая медицинская помощь, пожарные и Росдорстрой.