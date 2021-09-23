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23.09.2021 17:26
Рубрика: Культура

В Сочи восстановят монастырь, разрушенный почти сто лет назад

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Сочи Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

В Адлерском районе Сочи восстановят монастырь начала прошлого века. Руины Свято-Троицкой мужской обители расположены в селе Монастырь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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- Долгие годы люди приходили сюда, ставили свечи, молились и хотели, чтобы святыня вернулась к своему назначению, - сказал Его Преосвященство епископ Сочинский и Туапсинский Герман. - Здесь у нас будет Троицко-Преображенский мужской монастырь. Будем восстанавливать его всем миром, чтобы молиться за нашу землю, за людей, которые здесь живут и приезжают сюда. Мы надеемся, что с божьей милостью мы обязательно восстановим эту святую обитель.

В августе этого года состоялась передача земельного участка Сочинской Епархии Русской Православной Церкви.

- Сегодня в жизни православных верующих нашего города важное событие, - отметила заместитель главы Сочи Галина Москалева. -На наших глазах начинается возрождение мужской обители - монастыря, который в начале ХХ века просуществовал здесь всего 20 лет. Пройдет время и, я уверена, что возрожденный монастырь станет обителью для многих верующих, ищущих Бога и уединения, а также обновленным православным объектом, способствующим развитию религиозного туризма на территории Сочи.

В планах возродить не только сам монастырь, но и благоустроить территорию, восстановить сады и виноградники и построить к нему дорогу.

Кстати

Этот мужской монастырь просуществовал с 1902 по 1922 год. Здесь была деревянная церковь, двухэтажные настоятельский и братский корпуса, а также постройки бытового назначения. Также имелся фруктовый сад. В Свято-Троицком мужском монастыре проживало 110 монахов. В 1922 году он был закрыт, затем полностью разрушен.

В регионах Культура Арт Архитектура Общество Религия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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