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23.09.2021 16:39
Рубрика: Происшествия

В Волгограде вскрыли хищения средств, выделенных по нацпроекту "Экология"

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Силовые структуры в Волгоградской области выявили хищения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта "Экология", сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

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В первом случае Дирекция водохозяйственного строительства (ДВС) заключила с коммерческой организацией 13 государственных контрактов на экологическую реабилитации ериков и озер в Волго-Ахтубинской пойме на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Финансирование осуществлялось за счет бюджета Волгоградской области с привлечением субсидий из федеральной казны.

При исполнении одного из контрактов стоимостью более 33 миллионов рублей подрядчик предоставил заведомо ложные сведения о выполненных работах. И на основе этих отчетов ему перечислили свыше 4,5 миллиона. Следственный отдел управления ФСБ России по региону возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество".

С другой фирмой Дирекция водохозяйственного строительства подписала договор на 455 миллиона рублей. Генеральный подрядчик обязался ликвидировать свалку возле Камышина. Руководители госструктуры и коммерческой организации подписали 19 актов выполненных работ. ДВС в полном объеме оплатило их.

Однако фактически подрядчик уклонился от выполнения части предусмотренных техническим заданием работ, почти 200 миллионов рублей он получил необоснованно, что расценено как хищение средств федерального и областного бюджета в особо крупном размере. По этому поводу также завели дело по статье "Мошенничество".

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