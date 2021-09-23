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23.09.2021 16:46

В Волгоградской области подготовка к зиме пошла с опережением графика

Текст: Роман Мерзляков
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов провел в Волгограде заседание правительственной комиссии, на которой рассмотрели ход подготовки к отопительному сезону. Глава ведомства отметил, что темпы удовлетворительные. Шульгинов подчеркнул важность обеспечения надежной работы оборудования и завершения ремонтной программы.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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В Волгоградской области подготовка объектов электроэнергетики, теплового хозяйства, объектов газо- и водоснабжения к осенне-зимнему сезону идет по утвержденному графику. Координируют работу региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей и областная межведомственная комиссия.

- На сегодня субъектами электроэнергетики региона запланированные мероприятия в соответствии с графиком выполнены на 78 процентов. Подготовлены к работе ремонтно-аварийные бригады, сформирован неснижаемый аварийный запас материалов и оборудования - все проходит в плановом порядке, без срывов. Уровень готовности объектов ЖКХ и социальной сферы Волгоградской области к работе в осенне-зимний период составляет 94 процента при плановых значениях на 15 сентября в 82 процента, - сказал губернатор региона Андрей Бочаров.

Продолжается снижение накопленной ранее задолженности за энергоресурсы: за последний год она сократилась на четверть. А долг за газ с 2017 года стал меньше на 38 процентов.

Волгоградская область также активно участвует в программе газификации. И этой теме посвятили отдельной разговор.

- Для населения созданы все условия для подключения: действует "горячая линия", мобильные офисы, работают сайты для подачи заявки, в том числе портал госуслуг. Достигнутый высокий уровень газификации Волгоградской области говорит о многолетней слаженной работе региональных властей, уверен, что этот уровень продолжит расти и достигнет своего потенциала в 96 процентов, - подчеркнул Николай Шульгинов.

На сегодня этот уровень составляет 87,3 процента. С 2014 года в ходе совместной работы с "Газпромом" построены 133 внутрипоселковых трубопровода и 179 котельных. Обеспечено подключение к сетям более 9,1 тысячи домов. В ближайшие пять лет на территории региона будут построены еще 47 меж- и 57 внутрипоселковых газопроводов, а также 242 котельные. Это повысит качество жизни 30 тысяч человек в 57 населенных пунктах. Уже по итогам этого года планируется провести 37 газопроводов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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