ФСБ изъяла три килограмма взрывчатки у задержанных на Урале террористов

В свердловском управлении ФСБ России раскрыли детали спецоперации, в ходе которой было нейтрализовано 15 членов террористических организаций. По информации пресс-службы силового ведомства, таким образом удалось предотвратить теракты с использованием бомб и холодного оружия.

В деле, в частности, фигурируют двое вербовщиков - уроженцев Центральной Азии. С мая по сентябрь этого года они вели системную пропаганду идей терроризма среди соотечественников, результатом такого "промывания мозгов" должно было стать вовлечение в незаконную деятельность новых участников. Трое иностранцев поддались влиянию, присоединились к группировке и приняли на себя обязанности по совершению на Среднем Урале терактов. В том числе, взрывов и вооруженных нападений на граждан России с холодным оружием.

"В результате трех спецопераций в сентябре задержаны пятнадцать членов террористического сообщества, - передает пресс-служба регионального УФСБ. - Изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество суммарной массой около трех килограммов: участники ячейки изготовили его сами".

В отношении пятерых задержанных возбуждено три уголовных дела по статьям о содействие террористической деятельности и незаконном обороте оружия. Все фигуранты помещены под стражу. Так же в управлении уточнили, что десять из них будут выдворены за пределы страны, въезд на территорию России им запретят на длительные сроки.