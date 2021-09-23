Уральский вуз перешел на дистанционное обучение из-за COVID-19

С сегодняшнего дня Южно-Уральский государственный университет частично перешел на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В режим онлайн переведены все поточные лекции, а занятия физкультурой будут проходить малыми группами на свежем воздухе, сообщается в документе за подписью ректора Александра Шестакова.

Занятия те в дни, когда должны проходить лекции, с 23 сентября по 24 октября будут вестись в применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Как пояснили в пресс-службе вуза, в связи с эпидемиологической обстановкой обучение в течение месяца будет проходить в смешанном формате: поточные лекции - дистанционно, практические и лабораторные занятия - очно, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.