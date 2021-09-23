Тюменский нефтегазовый форум (TNF), прошедший уже в 12-й раз, вновь доказал потребность в универсальной дискуссионной площадке в макрорегионе, который остается базовым для страны в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородов, а также становится своеобразным технологическим полигоном в эпоху декарбонизации. Возможностью очного и онлайн-участия в работе форума воспользовались тысячи человек, в течение трех дней выступили свыше сотни авторитетных в России и за рубежом экспертов, руководители ведущих компаний ТЭК, органов власти РФ и ее субъектов.

В западносибирском макрорегионе, чьи границы простираются от степей Казахстана до Северного Ледовитого океана, представлены основные типы развитой углеводородной индустрии. В арктических районах растет добыча природного газа и производство сжиженного, отправляемого морскими танкерами во все части света. В ближайшие 20-30 лет он будет основным топливом на планете, и спрос на него продолжит увеличиваться. Другой газ, который когда-то просто сжигался - попутный нефтяной (ПНГ), собираемый в ЯНАО и ХМАО, идет на выпуск полимеров на юге Тюменской области, где появился один из крупнейших в мире нефтехимических комплексов. Сегодня он принимает почти втрое больше ПНГ, чем полтора десятилетия назад. В Тюмени сосредоточены отраслевые научно-исследовательские центры и лаборатории. Они решают множество сложных задач, в том числе по совершенствованию процессов глубокого передела углеводородов и сокращению углеродного следа.

Незадолго до начала форума в окрестностях регионального центра открыли при участии главы минобрнауки Валерия Фалькова и помощника президента РФ Андрея Фурсенко первый в стране карбоновый полигон, где оценивают способности зеленых экосистем по поглощению СО2. Это стало возможным благодаря объединению и координации усилий властей, ученых, промышленников и бизнеса, подчеркнул тюменский губернатор Александр Моор, приветствуя участников делового завтрака TNF "Низкоуглеродное развитие российской экономики".

- Еще об одном значимом событии. На Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашение с компанией "ГринЭко Инвест". Она определит проблемные места на нефтеперерабатывающем заводе в Антипинском промузле в ракурсе выбросов парниковых газов, даст рекомендации по их снижению. Второй интересный проект направлен на внедрение лучших мировых практик в управлении лесным фондом, - раскрывает он суть соглашения.

Парижское соглашение по климату обозначило целый комплекс технологических вызовов. И тут ставки нужно делать на регионы с сильной научной и промышленной инфраструктурой

- Переход на новый энергетический уклад неизбежен, а значит, не обойтись без диверсификации нашего бизнеса, - констатирует председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и на вопрос, какими могут быть новые бизнесы, отвечает: - Один из них не такой уж новый - нефтехимия. Спрос на нее будет расти за счет совокупности факторов: стоимости пластиков, их конструкционных качеств, более низкого углеродного следа по сравнению с металлами и цементом. Альтернативы полимерам нет. Другое направление - производство водорода, улавливание и захоронение углекислого газа. И для развития традиционного бизнеса, и для диверсификации нам постоянно необходимы новые технологические решения. Мы их не только сами создаем, но и развиваем вокруг себя экосистему технологических партнерств.

По словам председателя правления "СИБУР Холдинга" Дмитрия Конова, во внедрение новых технологий и обновление производств компания инвестировала в последние годы десятки миллиардов долларов. Количество загрязняющих веществ минимизировано. Однако климатическая повестка подталкивает к использованию менее углеродоемкой энергии, к поиску путей полезного использования углекислого газа.

Примеру северных соседей в развитии нефтегазохимии последует и Казахстан, убежден первый вице-премьер энергетики республики Мурат Журебеков. К слову, союз нефтесервисных компаний Казахстана договорился на форуме о сотрудничестве с тюменской межрегиональной ассоциацией "Нефтегазовый кластер".

Безусловно, Парижское соглашение по климату, говорит Александр Моор, обозначило целый комплекс технологических вызовов в сферах энергоэффективности, декарбонизации, распределенной энергетики, цифровизации. И тут ставки нужно делать на регионы с сильной научной и промышленной инфраструктурой, а также- на межотраслевую интеграцию. Убедительным тому доказательством служат крепнущие связи между предприятиями ТЭК и ОПК. Так, на выставке TNF была представлена продукция концерна ВКО "Алмаз-Антей". По словам заместителя гендиректора по производственно-технологической политике Александра Ведрова, среди гражданских отраслей для его компании в приоритете - нефтегазовая. Есть солидные заказы: подписаны многомиллиардные контракты с Роснефтью и Газпромом.

- ТЭК высокотехнологичен, динамично развивается, требует постоянного перевооружения, ежегодные инвестиции в него превышают три триллиона рублей. Не секрет, что до последнего времени в области добычи мы использовали в основном западные решения. У нас не было роторных управляемых систем, мы практически не производили оборудование для гидроразрыва пласта. Сегодня эти ниши занимают предприятия российской промышленности, - отмечает вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, проведший в рамках форума заседание по взаимодействию предприятий ОПК и ТЭК.

А вот на каких моментах заострил внимание участников TNF замминистра энергетики РФ, руководитель цифровой трансформации отрасли Павел Сорокин. Снижение углеродоемкости производств, устранение утечек метана при транспортировке - цели первостепенной важности, но нельзя при этом забывать о конкурентоспособности отечественной экономики. Как и о необходимости окупаемости технологических проектов, вынашиваемых сегодня и должных определять состояние отрасли в среднесрочной перспективе.

В свою очередь, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, рассматривая будущее северных нефтегазодобывающих территорий в долгосрочной перспективе - в ракурсе грядущих глобальных изменений в энергетике планеты, называет серьезной государственной задачей подготовку к новой конфигурации социальной и промышленной инфраструктуры в регионах добычи. Субъекты Уральского округа отразят эти изменения в своих стратегиях, уверен полпред.