На Урале нашли редкий краснокнижный гриб

В сообществе грибников Свердловской области поделились фотографиями необычных грибов и попросили помочь определить их названия. Среди находок оказался редкий - ежовик коралловый.

Кадрами поделился Иван Комаров из Екатеринбурга. На остальных фотографиях запечатлены, предположительно, трутовник и вешенки.

Как написали опытные грибники в комментариях, ежовик - вкусный гриб, но только пока молодой, белый. Однако этот гриб все же не рекомендуется срезать из-за его редкости. Он был включен в Красные книги СССР и РСФСР. Относится к виду ксилотрофов - таких, что разрушают деревья.

Отметим, в уральских лесах можно встретить разные виды грибов, несмотря на суровый климат. Так, чаще всего здесь растут белые, подосиновики, подберезовики, маслята, рыжики, волнушки и сыроежки.