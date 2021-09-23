Программа развития привлекла в курганскую экономику 6 млрд рублей

За два неполных года индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР) Курганской области выполнена более чем наполовину, привлечено 6,1 миллиарда рублей, создано 503 новых рабочих места. Успешной реализации способствовали активность делового сообщества и региональные меры поддержки. Правда, не у всех инвесторов дела идут гладко.

Зауралье стало первым из десяти регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью, где была принята программа ускоренного развития. На ее реализацию до 2024 года предусмотрено 5 миллиардов рублей федеральной поддержки. Задачи серьезные: снизить в два раза - с 19 до 8 процентов - уровень бедности, максимально обеспечить людей работой (сейчас на учете 7,7 тысячи безработных), создать нормальные условия для жизни и остановить отток населения, численность которого составляет всего 818,6 тысячи человек. В достижении целей большая роль отводится бизнесу, поэтому взят курс на развитие инфраструктуры - создание индустриальных парков и новых производств - и поддержку предпринимателей и инвесторов.

Для этого в регионе разработан и действует целый ряд мер. По данным облправительства, самая популярная - субсидия на возмещение первого взноса на лизинг оборудования, позволяющая компенсировать до 50 миллионов рублей, или половину от суммы договора лизинга на приобретение оборудования и спецтехники. Только в августе нынешнего года Агентство технологического развития возместило 195,76 миллиона рублей 76 организациям, общая сумма инвестиций в проекты составила более 1,5 миллиарда. Всего этой льготой воспользовались 203 предприятия или ИП, появилось 140 новых рабочих мест.

План по индустриальным паркам будет даже перевыполнен: вместо семи площадок к 2024 году в регионе подготовят девять

Кроме того, предприниматели активно берут микрозаймы. В августе в региональное инвестиционное агентство за консультацией обратились 74 человека, четырем выдали 7,1 миллиона рублей, еще пять заявок на рассмотрении. С начала 2020 года предоставлено 96 микрозаймов на 251,98 миллиона. Кстати, курганские бизнесмены теперь могут получить деньги и на пополнение оборотных средств - до трех миллионов рублей по ключевой ставке Банка России. В начале сентября выдан первый такой заем: получившая его организация собирается купить щебень и асфальт, чтобы вовремя закончить строительство дороги. За счет поручительств Гарантийного фонда, покрывающих до 50 процентов кредитов, взятых в банках-партнерах, по договорам на сумму 11 миллионов рублей на развитие бизнеса привлечено 53,5 миллиона.

Один из обязательных пунктов ИПСЭР - строительство индустриальных парков. Три из них уже готовы, шесть - в проекте. Здесь, похоже, план даже перевыполнят: вместо семи площадок с подведенными коммуникациями или готовыми цехами к 2024 году в регионе подготовят девять, и пустовать они не будут - востребованность этого направления просто зашкаливает. Три парка расположатся на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах Катайск, Далматово, Варгаши. Для бизнеса это выгодно вдвойне: кроме льгот для парков резиденты ТОСЭР пользуются преференциями по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу, отчислениям во внебюджетные фонды.

Между тем с ТОСЭР картина не столь радужная, как хотелось бы. Недавно департамент экономического развития подал иск к одному из варгашинских резидентов: требует расторгнуть с ним договор. Инвестор брал обязательства уже в первый год создать 10 рабочих мест и вложить в дело не менее 2,5 миллиона рублей. Как сообщили в администрации Варгашинского района, предоставленные три года назад участки заросли, стройка не ведется, хотя муниципальные власти, по их словам, сделали все от них зависящее, чтобы помочь предпринимателю. Но этого оказалось мало.

Резидент зашел в ТОСЭР в 2018 году с инвестпроектом создания современного производства готовых металлоконструкций емкостью 5,75 миллиона рублей. Но уже через год начались проблемы. Об этом он написал губернатору на его страничке в соцсети: "Для успешного начала работы нам была необходима поддержка и помощь органов власти Курганской области, заключавшаяся в оформлении займа через Инвестиционное агентство и помощь в приобретении оборудования в лизинг. Заем мы получили в конце апреля 2019 года, приобрести оборудование в лизинг не можем до сих пор, а прошел уже почти год". Как сообщил "РГ" инвестор, за два года помощи они так и не дождались. Кто в этой ситуации прав, разберется суд: заседание назначено на 6 октября. Пока это первый иск о расторжении договора в регионе.

Тем временем

По данным регионального департамента экономики, сейчас во всех ТОСЭР Зауралья работает 21 резидент. С начала реализации инвестиционных проектов они создали 192 новых рабочих места и привлекли в экономику моногородов 173,6 миллиона рублей инвестиций. Отчисления от деятельности этих предприятий в региональный бюджет по итогам первого полугодия 2021-го увеличились в 2,6 раза к соответствующему периоду прошлого года.