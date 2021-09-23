Реализация программы импортозамещения - одна из важнейших задач, которая стоит перед российскими предприятиями. Повысить конкурентоспособность отечественных производителей вполне реально за счет диверсификации российского промышленного комплекса. Находясь в поиске решений, промышленные предприятия, НИИ не только оптимизируют свои мощности, но и изучают опыт других отраслей.

Российский ТЭК заинтересован в использовании научного и производственного потенциала отечественных предприятий, в том числе отрасль нуждается в современном высокотехнологичном оборудовании и IT-технологиях. Новые ниши, в свою очередь, вынужден искать оборонно-промышленный комплекс (ОПК), перед которым поставлена задача к 2030 году довести долю гражданской продукции до 50 процентов. О перспективах сотрудничества ТЭК и ОПК представители компании "Транснефть" и коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ говорили на встрече, прошедшей в рамках Тюменского нефтегазового форума.

Вице-президент "Транснефти" Павел Ревель-Муроз напомнил: главная цель компании - обеспечение безопасной, надежной и эффективной транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных нефтепроводов. На территории страны их протяженность - более 67 тысяч километров, система также включает свыше 500 насосных станций и резервуарные емкости общим объемом более 24 миллионов кубометров.

- Требования к оборудованию, которое мы используем, и условиям его эксплуатации довольно серьезные, - подчеркнул он. - Для выпуска широкой номенклатуры отечественной продукции взамен импортной у компании возникла необходимость модернизировать или построить с нуля 11 производственных площадок. Только в УрФО появились три: "Русские электрические двигатели" и "Транснефть нефтяные насосы" в Челябинске, новый производственный корпус Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) "Транснефть - Сибирь". Теперь мы самостоятельно производим 7,5 тысячи наименований импортозамещающей продукции.

У предприятий ТЭК есть множество технологических задач, в решении которых могли бы поучаствовать оборонщики: в создании автоматизированной геосети, устройств герметизации трубопроводов

На Тюменском РМЗ, обеспечивающем всю систему "Транснефти" продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов, побывала делегация предприятий ОПК. Гостям показали новый производственный комплекс, возведенный в ходе реализации специального инвестиционного контракта, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме четыре года назад между Минпромторгом РФ, правительством Тюменской области и компанией "Транснефть - Сибирь". Вложения в проект составили три миллиарда рублей. В результате предприятие обзавелось сборочно-сварочным цехом с современным высокотехнологичным оборудованием. После запуска комплекса номенклатура продукции увеличилась с 1,8 до 2,1 тысячи наименований.

Кроме того, в рамках экологической повестки завод приступил к производству станций очистки производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод. Они особенно востребованы на объектах трубопроводного транспорта, расположенных вдали от инфраструктуры городских и сельских канализационных сетей. Станция может принимать стоки всего комплекса производственных зданий, административных корпусов, бытовых помещений и снижать уровень концентрации загрязняющих веществ до допустимого. Оборудование способно работать в климатической зоне с колебаниями температуры уличного воздуха от - 60 до + 40 градусов и вечномерзлыми грунтами. Срок службы до первого капремонта при условии правильной эксплуатации - 20 лет. В прошлом году этот проект вошел в число 100 лучших товаров России.

Подобный опыт тюменцев по расширению производственных мощностей и номенклатуры выпускаемой продукции реально применить и в ОПК. А у предприятий ТЭК и, в частности, нефтетранспортной системы, есть множество технологических задач, в решении которых могли бы поучаствовать оборонщики. Например, в создании автоматизированной геодезической сети, позволяющей в онлайн-режиме определять положение нефтепровода с сантиметровой точностью, в разработке универсальных герметичных и бескаркасных резервуаров со сменным вкладышем и устройств герметизации трубопроводов и т. д. Нефтепроводчики надеются, что потенциальные партнеры из сферы ОПК заинтересуются участием в таких проектах.

В компании также ведут разработку и изготовление насосного оборудования, которое может быть востребовано в нефтяной отрасли. В его состав входит более 120 типов деталей, но некоторые из них в России вообще не производятся. Изготовить их на уровне иностранных аналогов отечественные производители пока не готовы.

"Транснефть" последовательно сокращает долю импортного оборудования: если в 2014 году она составляла 10 процентов, то в 2020-м - уже 3,6. Вице-президент компании отмечает: осталось перейти на отечественную микроэлектронику, но для этого необходимо найти российских поставщиков, обладающих необходимым потенциалом и готовых поддерживать более высокие стандарты качества. Такими партнерами вполне могли бы стать предприятия ОПК.

Компетентно

Вячеслав Шпорт, представитель коллегии ВПК РФ:

- По итогам 2020 года доля гражданских товаров в общем объеме продукции предприятий ОПК составила 25,6 процента, год назад она была на отметке 24 процента. Доля российских товаров по результатам торгов выросла с 50 процентов в 2019 году до 78,6 в первом полугодии 2021-го. Такая динамика - результат системной работы. Однако каталог продукции ОПК включает более 416,7 тысячи наименований, а на медицину в нем приходится всего 543 позиции, на радиоэлектронику - 115, на продукцию для ТЭК - 79. Чтобы изменить ситуацию, коллегия ВПК занимается актуализацией нормативно-правовых актов по ценовым преференциям, запрету на номенклатуру иностранной продукции, по ограничению числа зарубежных закупок. В начале текущего года удалось установить минимальную долю закупок российских товаров - это беспрецедентная мера поддержки отечественного производителя. Отдельные решения приняты по авиапрому (субсидирование лизинговых платежей), судостроению (квоты на вылов рыбы тем, кто строит суда на отечественных верфях).

Справка

В 2017-2021 годах компания "Транснефть" заключила договоры на поставку оборудования и оказание услуг с 40 организациями ОПК на сумму 7,5 миллиарда рублей. Речь об автомобильной, гусеничной технике и автопогрузчиках, водном транспорте, электротехническом, навигационном, насосном, емкостном и резервуарном оборудовании, системах безопасности, ремонте и обслуживании этого оборудования, а также услугах в области метрологии и информационных технологий.