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23.09.2021 03:48

В Челябинске 16-летний школьник открыл мебельное ателье

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 218(8569)
16-летний Дмитрий Гомов уже около полугода развивает собственный бизнес на дому, организовав мебельное ателье. За это время он стал известен не только южноуральским клиентам, но и принял два крупных заказа из других городов - Кургана и Нижнего Тагила.

Семья поддерживает юного предпринимателя. Его отец Алексей Гомов говорит: когда сын увлекся мебельным делом, у него появилась жизненная цель, к достижению которой он теперь стремится. Сам молодой человек объясняет вспыхнувший интерес к предпринимательству случаем. После получения новой квартиры семья решила обновить интерьер, и парень, самостоятельно собрав купленную мебель, почувствовал вкус к этому занятию.

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Недавно Дмитрий зарегистрировался в качестве самозанятого: школьник убежден, что бизнес нужно вести легально. Новый статус позволил ему поучаствовать в конкурсе "Молодой предприниматель Челябинской области" и получить поддержку - резидентство в коворкинге.

Как всем самозанятым, юному бизнесмену доступна и другая госпомощь. В частности, он планирует воспользоваться микрофинансовой поддержкой центра "Мой бизнес", чтобы открыть к следующему лету полноценный мебельный цех. Но прежде он намерен увеличить число клиентов, стабильно получать заказы. В этом начинающий организатор видит залог успеха развивающегося производства.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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