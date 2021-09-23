В Екатеринбурге на стройке рабочий погиб в котловане

Обстоятельства гибели рабочего на строящемся объекте в Екатеринбурге расследуют в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности.

Трагедия случилась накануне вечером: в районе улицы Шолохова обрушилась подпорная стена котлована. Один из пострадавших - уроженец Узбекистана1962 года рождения - повредил ногу. Второй - его соотечественник 1989 года рождения - оказался под завалом и скончался.

Как рассказал пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, поднять погибшего на поверхность было непросто из-за того, что семиметровая яма оказалась затоплена из-за поврежденной канализационной трубы. "В нее, по неподтвержденным пока данным, рабочие пытались сделать врезку", - сообщил он, отметив, что правоохранительные органы рассматривают разные версии случившегося.

Тело в 21:14 по местному нашли и извлекли из котлована сотрудники МЧС России.

Возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РФЭ, максимальное наказание по которой - до пяти лет лишения свободы.

По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, в частности сейчас устанавливаются конкретные должностные лица, которые несут ответственность за обеспечение безопасности работ на данной стройке.