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23.09.2021 08:11
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге на стройке рабочий погиб в котловане

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Обстоятельства гибели рабочего на строящемся объекте в Екатеринбурге расследуют в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности.

Фото: iStock
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Трагедия случилась накануне вечером: в районе улицы Шолохова обрушилась подпорная стена котлована. Один из пострадавших - уроженец Узбекистана1962 года рождения - повредил ногу. Второй - его соотечественник 1989 года рождения - оказался под завалом и скончался.

Как рассказал пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, поднять погибшего на поверхность было непросто из-за того, что семиметровая яма оказалась затоплена из-за поврежденной канализационной трубы. "В нее, по неподтвержденным пока данным, рабочие пытались сделать врезку", - сообщил он, отметив, что правоохранительные органы рассматривают разные версии случившегося.

Тело в 21:14 по местному нашли и извлекли из котлована сотрудники МЧС России.

Возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РФЭ, максимальное наказание по которой - до пяти лет лишения свободы.

По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, в частности сейчас устанавливаются конкретные должностные лица, которые несут ответственность за обеспечение безопасности работ на данной стройке.

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