В Екатеринбурге прошла конференция молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора

В Екатеринбурге 15-17 сентября 2021 года на базе ФБУН "Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий" состоялась XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора "Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены" (далее - Конференция).

С началом работы конференции молодых ученых поздравила Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова, обратив внимание на тесную связь научного и практического звена Роспотребнадзора, их слаженную работу и умение быстро перестраиваться под влиянием внешних угроз, что и подтвердили последние два года, потребовавшие исключительного напряжения сил для выполнения комплекса мер по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В работе конференции приняли участие 220 молодых ученых и специалистов из 20 регионов: от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Рабочую часть докладом "Взаимодействие науки и практики в Свердловской области. Опыт и перспективы" открыл научный руководитель Екатеринбургского медицинского-научного центра В. Б. Гурвич. Всего за три дня прозвучало 58 докладов. Программа была построена так, что можно было в рамках одного заседания заслушать выступления ученых и практиков. Специалисты обсудили вопросы гигиены, эпидемиологии и микробиологии, в частности, профилактику инфекционных заболеваний, биологическую, химическую и радиационную безопасность населения, новые биотехнологии производства препаратов для лабораторной диагностики и профилактики болезней и многое другое.

Завершающим этапом конференции стало подведение итогов конкурса "Лучшая работа молодого ученого" по трем направлениям науки. Так, в направлении "Микробиология" диплом I степени получен за доклад на тему "Анализ геномов Yersinia pestis средневекового биовара для реконструкции прошлого очагов северного и северо-западного Прикаспия" А.Н. Балыковой ("Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб"). В направлении "Эпидемиология" первое место у доклада "Разработка подхода к комплексному эпидемиологическому районированию эндемичной по лихорадке Западного Нила территории (на примере Волгоградской области)" Д.Н. Никитина ("Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт"). В направлении "Гигиена" дипломом I степени за доклад на тему "Изучение влияния соли свинца (II) на метаболомный профиль крови крыс" был удостоен А.И. Чемезов ("Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий").

- Подобные конференции - это всегда обмен опытом, поиск новых решений, - говорит директор Екатеринбургского медицинского-научного центра М. П. Сутункова. - Некоторые участники занимаются наукой уже более десяти лет и хотят связать свою жизнь с ней в дальнейшем, другие сделали всего несколько шагов в желаемом направлении и, получив результат, убедились в правильности выбранного пути. Для этого и нужны такие мероприятия, которые наглядно демонстрируют нам наш потенциал и наше будущее.

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