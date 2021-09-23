В Свердловской области найдены убитыми мать и двое маленьких детей

В Свердловской области расследуют жестокое убийство местной жительницы и двух ее четырехлетних сыновей. Известен подозреваемый.

Накануне пожарные выехали тушить возгорание в пятиэтажке на Центральном бульваре в Кировграде. Очаг был небольшим - всего четыре квадратных метра, с огнем спасатели справились быстро. В загоревшейся квартире были найдены тела женщины и близнецов с признаками насильственной смерти.

Как передает пресс-служба центрального аппарата СК России, установлен и задержан подозреваемый - прежде не раз судимый местный житель 1983 года рождения. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, мотивы злоумышленника.