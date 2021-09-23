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23.09.2021 01:10
Рубрика: Экономика

Запущен первый сервис по доставке багажа на борт самолета

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово запустили первый в стране сервис по доставке багажа на борт самолета. Чемоданы могут путешествовать без хлопот для их владельца и вовремя прибывать по указанному адресу.

- Пассажир не только не надрывается под грузом клади, но и экономит время. В частности, не тратит его на ожидание багажа по прилету самолета, -пояснил представитель Кольцово Андрей Клименских.

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Свободу от сумок и чемоданов в первую очередь оценили деловые люди. Партнерами проекта уже стали две пяти-звездочные уральские гостиницы. Но организовать автономный перелет поклажи авиапассажир может и из дома. Для этого нужно зайти на сайт сервиса, выбрать категорию услуги и внести точную информацию о путешествии: откуда и во сколько забрать багаж, номер рейса, дату и время вылета самолета, аэропорт назначения.

Пока не предоставляется лишь возможность доставки багажа по точному адресу в городе прилета. Вариант "от двери до двери" предусмотрен в перспективе, когда подобный сервис начнет развиваться и в аэропортах других городов. При высоком спросе сервис расширит географию.

Услуга по организации путешествия чемодана, естественно, платная, но сравнима по стоимости с такси - 300 рублей за каждое место. Если груз негабаритный, стоимость его доставки возрастает вдвое.

- Доставка оформляется с учетом всех вопросов сохранности, - подчеркивают в пресс-службе аэропорта. - Перед тем, как забрать багаж, курьер опломбирует чемодан.

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