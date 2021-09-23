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23.09.2021 19:59
Рубрика: Экономика

Решетников: МЭР видит риски ускорения инфляции выше 5,8-6%

Текст: Анастасия Алексеевских
Минэкономразвития России видит риски роста инфляции по итогам 2021 года выше заложенного в прогноз социально-экономического развития диапазона в 5,8-6%. Об этом сообщил на брифинге 23 сентября министр экономического развития Максим Решетников. Он также пояснил, что будет влиять на рост цен.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"По поводу инфляции: у нас действительно в прогнозе базовом заложено 5,8%, в консервативном - 6%, это чуть выше той нижней оценки, которую в основных направлениях денежно- кредитной политики дает Банк России - у них вилка 5,7-6,2%. Мы с коллегами это часто обсуждаем, опираемся в том числе и на их оценки. В то же время мы видим, конечно, что есть риски, которые делают возможным выход из этого диапазона", - сказал Решетников.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Министр назвал эти риски.

"С августа 2021 года на потребительскую инфляцию оказали влияние единоразовые выплаты (в том числе военнослужащим, пенсионерам). 200 млрд рублей была августовская выплата и порядка 500 млрд сентябрьская. Это 15% среднемесячных потребительских расходов. Произошло увеличение оборотов на потребительском рынке. Вместе с тем реакция цен была достаточно сдержанной", - уточнил он.

Второе - давление на инфляцию оказывают внешнеэкономические факторы, сейчас они, что называется снова вступили в дело, указал министр.

"У нас сегодня международный индекс продовольственной инфляции на 17,5% превышает декабрьский уровень, который и без того был высоким, - пояснил Решетников. - С августа восстановился рост мировых цен на растительные масла и зерновые. Мы, конечно, рассчитываем, что наш демпинг по зерну работающий продолжится. С 1 сентября будет и по растительному маслу. Мы рассчитываем, что они часть нагрузки снимут. На пшеницу пошлина поднялась с 29 до 53 долларов за тонну. Давление есть. Отдельно смотрим за ситуацией на мировом рынке мяса. Что касается зерна, демпинг работает. Внутренняя цена производителя держится".

Продолжается ускорение мировой инфляции. В США она чуть замедлилась (5,4-5,3%), а в Еврозоне (особенно в Германии) - 3,9%, добавил он.

Еще один фактор - нарушение глобальных цепочек добавленной стоимости.

"Мы ожидаем восстановления, но пока процесс идет не очень. Есть влияние на товарную инфляцию, особенно низкомаржинальную. Также на ситуацию повлияет, что будет с урожаем в этом году", - добавил министр.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития

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