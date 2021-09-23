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23.09.2021 00:31
Рубрика: Экономика

Рестораторы пожаловались на дефицит мраморной говядины

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 218(8569)
Рестораторы пожаловались на дефицит мраморной говядины хорошего качества. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, дефицита не было, пока у "Мираторга" не открылось китайское направление.

По его словам, на которые ссылается "Интерфакс", в России производителей "мраморного мяса" крайне мало, а для основных импортеров путь в страну закрыт из-за контрсанкций. Ресторатор считает, что проблему дефицита можно решить, если снять ограничения на поставки говядины из Аргентины.

Фото: iStock
В России растут цены на мясо

Прослойка людей с высокими зарплатами, которые позволяют себе ходить в рестораны и покупать там дорогую мраморную говядину, растет. У нас потребление премиальной говядины за последние семь лет выросло более чем в 10 раз, говорит руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Также растет опережающими темпами спрос на высококачественную говядину от специализированных мясных пород. И благодаря как раз рестораторам, культура барбекю, гриля, стейк-хауса прочно входит в нашу каждодневную жизнь. Россияне хотят разнообразить потребление мяса.

При этом, по словам Юшина, в Китай премиальной говядины идет как раз очень немного - в основном туда поставляется обычная индустриальная говядина. Но цены на мировом рынке растут, и спрос на премиальную говядину колоссальный, говорит эксперт. В этой ситуации России стоит приложить максимальные усилия по вовлечению инвесторов в мясное скотоводство, чтобы удовлетворять растущий спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

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