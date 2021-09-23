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23.09.2021 15:40
Рубрика: Общество

РГО объявило дату проведения Геодиктанта-2021

Текст: Игорь Елков
Всемирная просветительская акция "Географический диктант" пройдет 14 ноября. Писать диктант будем в школах, университетах, библиотеках, музеях, нацпарках и т.д. - там, где будут созданы и зарегистрированы площадки Геодиктанта. Каждый раз организаторы удивляют и необычными площадками: диктанты писали на тяжелом атомном крейсере "Петр Великий", в Центре управления полетами, на МКС, на морских платформах, в поездах. Удивят и на этот раз.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диктант пишут не только в России, но и за рубежом. Например, в прошлом году число стран-участниц, включая Россию, достигло 110, а онлайн-версия впервые была переведена на десять языков: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, турецкий, китайский, арабский и хинди.

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Форма участия зависит от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе, последнее слово у Роспотребнадзора. В случае ухудшения ковид-ситуации всем площадкам будет предоставлена возможность изменить статус с очного на дистанционный и провести акцию в удаленном формате.

Таким образом, Геодиктант-2021 по большинству аспектов будет проходить как в прошлом году. Традиции соблюдаются: составлен в четырех вариантах, в каждом 40 вопросов, разделенных на две части. Первые десять интеллектуальная разминка, а вот над второй частью придется попотеть.

Диктант можно будет написать и в интернете. Онлайн-акция стартует на dictant.rgo.ru в тот же день, что и на очных площадках: с 14.00 14 ноября до 14.00 24 ноября по московскому времени.

Но понятие "соблюдение традиций" в РГО имеет одну особенность. В число традиций входит и какая-то ежегодная изюминка. На этот раз это "сбор отличников". Русское географическое общество ищет тех, кто лучше всех ответил на вопросы Географического диктанта прошлых лет. Зачем? За шесть лет в проекте участвовали 1,8 миллиона человек. Но миллионы - это сухая статистика. А организаторы хотят лично познакомиться с лучшими из лучших. И пригласить их к участию в своих проектах. В каком качестве и в каких именно проектах - пока секрет. Но скучных и рутинных акций Русское географическое общество не проводит, поэтому отличникам есть резон откликнуться. Напоминаем: за каждый правильный ответ участнику начисляют 1 балл, за неправильный - 0 баллов. Максимальное количество баллов за первую часть диктанта - 10, за вторую - 30. На прохождение отведено 45 минут. Тех, кто ответил правильно, и может это подтвердить документально, до 31 октября 2021 года включительно организаторы просят написать им на почту dictant@rgo.ru. Указав в письме данные, необходимые для проверки результата Геодиктанта, и прикрепив скан свидетельства.

Фото: iStock
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Три условия:

1. К участию приглашаются все, кто писал Геодиктант очно или дистанционно на одной из площадок акции. Обратите внимание, что онлайн-участие в акции на сайте не засчитывается.

2. Количество полученных баллов должно быть подтверждено при помощи бланка или идентификационного кода (13-значного номера при участии в акции в 2019-2020 годах и 11-значного в случае, если диктант написан в более ранние годы).

3. По возможности нужно предоставить свидетельство об участии в акции.

Свидетельство участника выдается непосредственно на площадке после проведения диктанта в очном формате. Если диктант вы проходили в дистанционном формате, то свидетельство должны были выслать на вашу электронную почту. За онлайн-участие сертификат не предусмотрен.

В общем - дерзайте. И ничего не бойтесь. Что касается грядущего Геодиктанта-2021, то участие в нем анонимно. Так было всегда. Не стыдно наделать ошибок и даже завалить диктант, в жизни всякое бывает. Главное - в итоге обязательно станете умнее.

Подать заявку на проведение Геодиктанта можно до 5 ноября.

Общество Образование

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