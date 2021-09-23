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23.09.2021 15:27
Рубрика: Общество

"Роскосмос" объявил тендер на исследования по пилотируемым полетам на Луну

Роскосмос вложит более 1,7 миллиарда рублей в проведение научно-исследовательских работ (НИР) для реализации пилотируемых полетов на Луну. Соответствующая заявка опубликована на официальном сайте государственных закупок.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI
Поверхность Луны показали в мельчайших подробностях

"Наименование объекта закупки - прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов", - говорится на сайте.

В заявке уточняется, что начальная цена исследований равна 1, 7 миллиарда рублей. В 2022 году на НИР планируется потратить более 399 миллионов рублей.

Общество Космос Освоение Луны

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